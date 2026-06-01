हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: 2 दशक की लड़ाई के बाद पिंपलेश्वर मंदिर को मिली सवा चार एकड़ जमीन, 8 जून को होगा भव्य कार्यक्रम

महाराष्ट्र: 2 दशक की लड़ाई के बाद पिंपलेश्वर मंदिर को मिली सवा चार एकड़ जमीन, 8 जून को होगा भव्य कार्यक्रम

Dombivli News In Hindi: डोंबिवली के पिंपलेश्वर महादेव मंदिर को 20 साल के संघर्ष के बाद 4.25 एकड़ जमीन मिल गई है. ऐतिहासिक फैसले की खुशी में 8 जून को सीएम की मौजूदगी में भव्य शिवोत्सव मनाया जाएगा.

By : सूरज ओझा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 01 Jun 2026 09:40 PM (IST)
Preferred Sources

ठाणे जिले के डोंबिवली स्थित ऐतिहासिक 'पिंपळेश्वर महादेव मंदिर' से जुड़े भूमि विवाद का आखिरकार सुखद समाधान हो गया है. महायुति सरकार ने मंदिर के लिए 4 एकड़ 25 गुंठा भूमि मंजूर कर दी है, जिसके बाद मंदिर परिसर और शिवभक्तों में भारी उत्साह और उत्सव का माहौल है.

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक रविंद्र चव्हाण ने सोमवार तड़के अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचकर 'संकल्प पूर्ति पूजन' किया. उन्होंने मंदिर को भूमि का अधिकार सौंपने के इस अहम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विशेष आभार व्यक्त किया.

Maharashtra News: सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती का खौफनाक अंत, महाराष्ट्र में युवक की गला रेतकर हत्या

8 जून को होगा भव्य शिवोत्सव, लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा

रविंद्र चव्हाण ने बताया कि इस ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में 8 जून 2026 को श्री पिंपळेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक भव्य 'शिवोत्सव', भजन-कीर्तन महोत्सव और कृतज्ञता समारोह का आयोजन किया जाएगा.

इस महाआयोजन में महाराष्ट्र की पूरी लीडरशिप मौजूद रहेगी. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सहित राज्य के कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे और भगवान पिंपळेश्वर महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे.

दो दशक की लंबी लड़ाई और 2012 का वो 'बंद'

मंदिर की इस भूमि को लेकर लगभग पिछले 20 सालों से कड़ा संघर्ष चल रहा था. ग्राम सभाओं, शासकीय बैठकों, कानूनी प्रक्रियाओं और जनआंदोलनों के जरिए इस मुद्दे को लगातार सरकार के सामने उठाया जाता रहा.

रविंद्र चव्हाण ने याद दिलाते हुए कहा कि इसी आंदोलन को गति देने के लिए 20 अगस्त 2012 को भारतीय जनता पार्टी ने 'डोंबिवली बंद' का आह्वान भी किया था. अब लंबे संघर्ष और महायुति सरकार के सकारात्मक रुख के बाद मंदिर भूमि का स्वामित्व देवस्थान को हस्तांतरित किए जाने का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है.

'यह शिवभक्तों की आस्था की जीत है'

विधायक रविंद्र चव्हाण ने इसे हजारों शिवभक्तों, ग्रामवासियों और डोंबिवली के नागरिकों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण बताया. उन्होंने कहा, "पिंपळेश्वर मंदिर असंख्य शिवभक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. भगवान महादेव की कृपा और जनता के अपार समर्थन से यह संघर्ष सफल हुआ है. इसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और समाज के कल्याण की प्रार्थना के लिए शिवोत्सव का आयोजन किया जा रहा है."

8 जून को होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में भजन, कीर्तन और सामूहिक प्रार्थना के साथ शिवभक्तों का भारी हुजूम उमड़ने की उम्मीद है. विधायक ने सभी शिवभक्तों और क्षेत्रवासियों से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने की अपील की है.

महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों पर महायुति-MVA का महासंग्राम, कई जगह बगावत ने बढ़ाई टेंशन

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Dombivli News Thane News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 2 दशक की लड़ाई के बाद पिंपलेश्वर मंदिर को मिली सवा चार एकड़ जमीन, 8 जून को होगा भव्य कार्यक्रम
महाराष्ट्र: 2 दशक की लड़ाई के बाद पिंपलेश्वर मंदिर को मिली सवा चार एकड़ जमीन, 8 जून को होगा भव्य कार्यक्रम
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों पर महायुति-MVA का महासंग्राम, कई जगह बगावत ने बढ़ाई टेंशन
महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों पर महायुति-MVA का महासंग्राम, कई जगह बगावत ने बढ़ाई टेंशन
महाराष्ट्र
Maharashtra News: सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती का खौफनाक अंत, महाराष्ट्र में युवक की गला रेतकर हत्या
सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती का खौफनाक अंत, महाराष्ट्र में युवक की गला रेतकर हत्या
महाराष्ट्र
सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद का एनकाउंटर, नाराज हुसैन दलवई बोले- 'उसे गोली मारने का मतलब...'
सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद का एनकाउंटर, नाराज हुसैन दलवई बोले- 'उसे गोली मारने का मतलब...'
Advertisement

वीडियोज

Urban Cruiser EBella: Toyota की सबसे बड़ी गलती? #toyota #urbancruiser #autolive
Bollywood News: प्रियंका चोपड़ा का पूल डे बना इंटरनेट सेंसेशन, ब्लैक मोनोकिनी में ग्लैमरस अंदाज वायरल (01.06.26)
Salman Khan से मिला दूसरा मौका, 'Animal' के बाद बदल गई जिंदगी; Bobby Deol का खुलासा
Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सालों तक बंद थे फोन, हमले के दिन हुए एक्टिव, पहलगाम टेरर अटैक की जांच में पाकिस्तान फिर बेनकाब
सालों तक बंद थे फोन, हमले के दिन हुए एक्टिव, पहलगाम टेरर अटैक की जांच में पाकिस्तान फिर बेनकाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें पूरी डिटेल
यूपी में 10 फीसदी फ्यूल सरचार्ज से उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें पूरी डिटेल
आईपीएल 2026
IPL खत्म, अब कब एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी; इस दिन टीम इंडिया की जर्सी में बिखेरेंगे जलवा
IPL खत्म, अब कब एक्शन में दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी; इस दिन टीम इंडिया की जर्सी में बिखेरेंगे जलवा
बॉलीवुड
रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई 650% फीस! 'कॉकटेल 2' के मेकर्स से वसूली मोटी रकम
रश्मिका मंदाना ने बढ़ाई 650% फीस! 'कॉकटेल 2' के मेकर्स से वसूली मोटी रकम
विश्व
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
ईरान ने लॉन्च किया टोल-कलेक्टर शिप, US की नाराजगी के बाद भी होर्मुज में जहाजों से करेगा वसूली
विश्व
पाकिस्तान ने ट्रंप की चेतावनी को किया अनदेखा, अब्राहम समझौते से इनकार, इजरायल ने क्या कहा?
पाकिस्तान ने ट्रंप की चेतावनी को किया अनदेखा, अब्राहम समझौते से इनकार, इजरायल ने क्या कहा?
हेल्थ
Doing Shampoo Everyday In Summer: गर्मियों में क्या रोज शैंपू करना सही है, क्या इससे ठीक रहते हैं बाल?
गर्मियों में क्या रोज शैंपू करना सही है, क्या इससे ठीक रहते हैं बाल?
ट्रेंडिंग
RCB की जीत से गदगद हुए पाकिस्तानी, ट्रॉफी उठाते ही विराट के फैंस ने यूं किया सेलिब्रेट- वीडियो वायरल
RCB की जीत से गदगद हुए पाकिस्तानी, ट्रॉफी उठाते ही विराट के फैंस ने यूं किया सेलिब्रेट- वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget