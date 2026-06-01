ठाणे जिले के डोंबिवली स्थित ऐतिहासिक 'पिंपळेश्वर महादेव मंदिर' से जुड़े भूमि विवाद का आखिरकार सुखद समाधान हो गया है. महायुति सरकार ने मंदिर के लिए 4 एकड़ 25 गुंठा भूमि मंजूर कर दी है, जिसके बाद मंदिर परिसर और शिवभक्तों में भारी उत्साह और उत्सव का माहौल है.

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक रविंद्र चव्हाण ने सोमवार तड़के अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचकर 'संकल्प पूर्ति पूजन' किया. उन्होंने मंदिर को भूमि का अधिकार सौंपने के इस अहम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विशेष आभार व्यक्त किया.

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8 जून को होगा भव्य शिवोत्सव, लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा

रविंद्र चव्हाण ने बताया कि इस ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में 8 जून 2026 को श्री पिंपळेश्वर महादेव मंदिर परिसर में एक भव्य 'शिवोत्सव', भजन-कीर्तन महोत्सव और कृतज्ञता समारोह का आयोजन किया जाएगा.

इस महाआयोजन में महाराष्ट्र की पूरी लीडरशिप मौजूद रहेगी. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सहित राज्य के कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे और भगवान पिंपळेश्वर महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे.

दो दशक की लंबी लड़ाई और 2012 का वो 'बंद'

मंदिर की इस भूमि को लेकर लगभग पिछले 20 सालों से कड़ा संघर्ष चल रहा था. ग्राम सभाओं, शासकीय बैठकों, कानूनी प्रक्रियाओं और जनआंदोलनों के जरिए इस मुद्दे को लगातार सरकार के सामने उठाया जाता रहा.

रविंद्र चव्हाण ने याद दिलाते हुए कहा कि इसी आंदोलन को गति देने के लिए 20 अगस्त 2012 को भारतीय जनता पार्टी ने 'डोंबिवली बंद' का आह्वान भी किया था. अब लंबे संघर्ष और महायुति सरकार के सकारात्मक रुख के बाद मंदिर भूमि का स्वामित्व देवस्थान को हस्तांतरित किए जाने का मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है.

'यह शिवभक्तों की आस्था की जीत है'

विधायक रविंद्र चव्हाण ने इसे हजारों शिवभक्तों, ग्रामवासियों और डोंबिवली के नागरिकों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण बताया. उन्होंने कहा, "पिंपळेश्वर मंदिर असंख्य शिवभक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. भगवान महादेव की कृपा और जनता के अपार समर्थन से यह संघर्ष सफल हुआ है. इसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और समाज के कल्याण की प्रार्थना के लिए शिवोत्सव का आयोजन किया जा रहा है."

8 जून को होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में भजन, कीर्तन और सामूहिक प्रार्थना के साथ शिवभक्तों का भारी हुजूम उमड़ने की उम्मीद है. विधायक ने सभी शिवभक्तों और क्षेत्रवासियों से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने की अपील की है.

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