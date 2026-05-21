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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकिसान कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर क्या बोले?

किसान कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा ऐलान, पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर क्या बोले?

Devendra Fadnavis News: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ईंधन की मांग में अचानक भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे घबराहट की स्थिति बन रही है. हम निगरानी करेंगे.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 21 May 2026 08:57 PM (IST)
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसान कर्जमाफी और फ्यूल संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हम 30 जून तक किसान कर्जमाफी की घोषणा करेंगे. इसके बाद किसान अगले कर्ज चक्र के लिए पात्र होंगे. उन्होंने दावा किया कि फिलहाल हमारे पास पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.

सीएम फडणवीस ने ये भी कहा कि पेट्रोल-डीजल की मांग में अचानक भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे घबराहट की स्थिति बन रही है. हम निगरानी करेंगे और जो लोग पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

MLC चुनाव किसान कर्जमाफी में बाधा नहीं बन सकते-CM

विधान परिषद (MLC) चुनाव किसान कर्जमाफी में बाधा नहीं बन सकते, क्योंकि यह निर्णय चुनाव घोषित होने से पहले ही लिया गया था. साथ ही, इस चुनाव में मतदाता स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, किसान नहीं. फिर भी जरूरत पड़ने पर हम चुनाव आयोग से अनुमति लेंगे.”

बांद्रा तोड़फोड़ पर CM देवेंद्र फडणवीस क्या बोले?

बांद्रा में तोड़फोड़ और हिंसा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''तोड़फोड़ अभियान के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया. अब पुलिस ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है. हिंसा भड़काने वालों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.”

'किसानों का कर्ज CIBIL स्कोर से बैन न हो'

महाराष्ट्र के सीएम ने आगे कहा, “राष्ट्रीयकृत बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य के अनुसार कृषि ऋण वितरित किया जाए. इसके अलावा हमने आदेश जारी किया है कि किसानों को फसल ऋण देने में CIBIL स्कोर के नियम लागू कर उन्हें प्रतिबंधित न किया जाए.

खरीफ सीजन के लिए अल नीनो सबसे बड़ी चुनौती- CM

उन्होंने ये भी कहा कि इस साल खरीफ सीजन के लिए अल नीनो सबसे बड़ी चुनौती है. हम इसके प्रभाव को कम करने की योजना पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने कहा, ''इस साल बारिश कम और असमान रहने की संभावना है, इसलिए हमने जलयुक्त शिवार के काम तेजी से पूरा करने के आदेश दिए हैं.

CM ने आगे कहा, ''हर जिले को अल नीनो की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है. हम किसानों और नागरिकों से पानी का अधिकतम और सावधानीपूर्वक उपयोग करने की अपील करते हैं, ताकि इस साल फसल चक्र बेहतर बनाया जा सके.”

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 21 May 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS
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