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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके के पिता बोले, 'मैं चिंतित हूं क्योंकि वह अब...'

कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके के पिता बोले, 'मैं चिंतित हूं क्योंकि वह अब...'

Abhijeet Dipke News: अभिजीत दीपके के माता-पिता ने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनका बेटा राजनीति में कदम रखे. मां ने कहा कि वह चाहती हैं कि उनका बेटा राजनीति से दूर रहे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 22 May 2026 05:06 PM (IST)
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सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की चर्चा है. इंस्टाग्राम पर इसके दो करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं. इसके संस्थापक अभिजीत दीपके भी पॉपुलर हो गए हैं. इस बीच अभिजीत के माता-पिता को यह डर सताने लगा है कि उनका बेटा मुसीबत में पड़ सकता है या उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है. अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत ने सीजेपी को एक सप्ताह पहले ही शुरू किया था. दीपके पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे थे.

छत्रपति संभाजीनगर के रहने वाले हैं माता-पिता

छत्रपति संभाजीनगर में रहने वाले दीपके के माता-पिता भगवान और अनीता दीपके ने गुरुवार (22 मई) को एक मराठी समाचार चैनल से कहा कि वे नहीं चाहते कि उनका बेटा राजनीति में कदम रखे.

दीपके के अनुसार, सीजेपी भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की इस टिप्पणी के बाद अस्तित्व में आई जिसमें उन्होंने वरिष्ठता की मांग कर रहे एक वकील से नाराजगी जताते हुए ‘परजीवी’ और ‘कॉकरोच’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. प्रधान न्यायाधीश ने बाद में स्पष्टीकरण दिया था कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और उनकी टिप्पणी विशेष रूप से उन लोगों पर केंद्रित थी जो ‘‘फर्जी डिग्रियों’’ के माध्यम से वकालत के पेशे में प्रवेश करते हैं.

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'आजकल की राजनीति को देखें तो डरना स्वाभाविक'

अभिजीत के पिता भगवान ने कहा, ‘‘आजकल की राजनीति को देखें तो डरना स्वाभाविक है, चाहे उसके कितने भी समर्थक हों. अपने एक साक्षात्कार में उसने स्वयं भारत लौटने पर गिरफ्तारी का डर जताया था. हम अखबारों में ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं.’’

बेटा राजनीति से दूर रहे और नौकरी पाने पर ध्यान दे- मां

अभिजीत की मां अनीता ने कहा कि वह चाहती हैं कि उनका बेटा राजनीति से दूर रहे और नौकरी पाने पर ध्यान दे. उन्होंने बताया कि अभिजीत ने पहले छत्रपति संभाजीनगर में पढ़ाई की और बाद में आगे की पढ़ाई के लिए पुणे चला गया. उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग उसके लिए मुश्किल थी, इसलिए उसने मीडिया क्षेत्र में आने का फैसला किया.

सीजेपी के बारे में सबसे पहले एक पड़ोसी से पता चला- माता-पिता

भगवान और अनीता ने बताया कि उन्हें सीजेपी के बारे में सबसे पहले एक पड़ोसी से पता चला. भगवान ने कहा कि सोशल मीडिया पर सीजेपी के बढ़ते प्रभाव ने उन्हें चिंतित कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं चिंतित हूं क्योंकि वह अब मशहूर हो गया है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है. मैं यह सोचकर पिछले दो रातों से सो नहीं पाया हूं कि उसके साथ क्या हो सकता है. मुझे राजनीति से नफरत है और इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है.’’

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Published at : 22 May 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Cockroach Janta Party Abhijeet Dipke
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