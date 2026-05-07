पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप, 'BJP की मंशा है कि...'

पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जारी हिंसा को लेकर सियासी माहौल गरमाता जा रहा है. प्रदेश में कई जगहों पर दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आई हैं. बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये पश्चिम बंगाल को गुजरात बनाना चाहते हैं.

संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''बीजेपी की मंशा है कि बंगाल में हिंसा भड़कनी चाहिए और उस हिंसा की आग की चपेट में पूरा देश आ जाए. जब तक हिंसा नहीं भड़केगी तब तक बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी. ये पश्चिम बंगाल को गुजरात बनाना चाहते हैं और फिर पूरे देश में आग फैलाना चाहते हैं.''

बंगाल में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर हिंसा

बता दें कि मंगलवार देर रात संदेशखाली में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई. इस दौरान फायरिंग में पुलिस और केंद्रीय बलों के 5 जवान भी जख्मी हो गए. इसके बाद इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया. शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक न्याजत पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत संदेशखाली में ग्रामीणों को डराने-धमकाने की शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम पर हमला किया गया.

हावड़ा के जगतबल्लभपुर में टीएमसी के दफ्तर में आग लगा दी गई, जबकि कोलकाता के हॉग मार्केट इलाके में भी जमकर बवाल हुआ. वहीं, जलपाईगुड़ी, साउथ 24 परगना और आसनसोल जैसे इलाकों में भी टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं.

बंगाल में ममता बनर्जी की नहीं, लोकतंत्र की हार हुई- राउत

इससे पहले भी सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा था, ''पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हार हुई है इसलिए जो लोग खुशी मना रहे हैं, वे गलत कर रहे हैं. ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं'उनका आरोप है कि कई जगहों पर बूथों पर गड़बड़ी हुई, मतदाता सूची से नाम हटाए गए और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में अनियमितताएं हुईं. राउत ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने का फैसला उनके आंदोलन का हिस्सा है.