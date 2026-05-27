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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: अंधविश्वास का खौफनाक खेल ! ढोंगी बाबाओं ने नाबालिग को 'देवी-नागिन' बताकर बनाया शिकार

Maharashtra: अंधविश्वास का खौफनाक खेल ! ढोंगी बाबाओं ने नाबालिग को 'देवी-नागिन' बताकर बनाया शिकार

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सांगली के विटा में तीन आरोपियों पर नाबालिग लड़की को अंधविश्वास में फंसाकर शारीरिक शोषण करने के आरोप में पोक्सो और अंधश्रद्धा कानून के तहत मामला दर्ज हुआ.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 27 May 2026 01:31 PM (IST)
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Sangli Crime News: महाराष्ट्र के सांगली जिले के विटा शहर से अंधविश्वास और यौन शोषण का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि खुद को धार्मिक और दैवीय शक्तियों वाला बताने वाले तीन लोगों ने एक नाबालिग लड़की को झूठे आध्यात्मिक दावों में फंसाकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया.

पीड़िता की शिकायत के आधार पर विटा के पुलिस स्टेशन में महेश मोहन बाबर, संकेत संदीप निकम और सूरज उपाध्ये के खिलाफ पोक्सो एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और महाराष्ट्र अंधश्रद्धा और जादू-टोना निवारण अधिनियम 2013 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

'पिछले जन्म की नागिन' बताकर फंसाया 

जानकारी के मुताबिक, विटा के पाटिल बस्ती इलाके में पिछले कुछ समय से 'कडेश्वर धाम अध्यात्म संस्था' नाम का एक आश्रम चलाया जा रहा था, जहां कई तरह की गड़बड़ियां चल रही थी. यहां आरोपी लोगों को दैवीय शक्तियों और पूजा-पाठ के नाम पर अपने जन में फंसाते थे.

पीड़ित लड़की स्वास्थ्य समस्याओं से काफी परेशान थी. इसका फायदा उठाते हुए आरोपियों ने उसे बताया कि उसके शरीर में देवी का वास है और संकेत निकम कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि “महाकाल और बालूमामा का अवतार” है.

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इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि वह पिछले जन्म में “नागिन” थी और संकेत निकम “नाग” था, इसलिए इस जन्म में दोनों की शादी होना तय है. इसी बहाने आरोपी ने लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए.

कैसे की लाखों की ठगी?

पीड़िता के अनुसार, जब उसने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई. आरोपी सूरज उपाध्ये ने डराते हुए कहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी.

इसके बाद, पूजा और हवन के नाम पर आरोपियों ने पीड़िता के पिता से करीब 5 लाख रुपये भी ऐंठ लिए. इसमें 4 लाख 50 हजार रुपये बैंक खाते में और 50 हजार रुपये नकद लिए गए. लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण से परेशान होकर आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत करके विटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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Published at : 27 May 2026 01:31 PM (IST)
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