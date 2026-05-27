महाराष्ट्र MLC चुनाव: महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर पर्दे के पीछे हलचल, शिंदे को क्या मिलेगा?

महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर पर्दे के पीछे जोरदार हलचल शुरू हैं.

शुरुआती बातचीत के मुताबिक, बीजेपी 11, शिवसेना 4 और एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है.

इस गतिरोध को सुलझाने के लिए शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर एक नया फॉर्मूला तैयार किया है.

इसके तहत रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग स्थानीय निकाय सीट एनसीपी के खाते में जाने की पूरी संभावना है.

इस सीट से सांसद सुनील तटकरे के बेटे अनिकेत तटकरे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है.

इसके बदले, रायगढ़ के पालक मंत्री का पद भरत गोगावले को सौंपने पर सहमति बन गई है.

सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है, जिसपर जल्द ही मुहर लग सकती है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की बैठक में इसपर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.

अब तक हुई बैठकों के अनुसार, शिवसेना को ठाणे, नासिक, यवतमाल और परभणी सीटें मिली हैं.

वहीं, एनसीपी के हिस्से रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग और अहिल्यानगर आई हैं, जबकि बीजेपी नागपुर, पुणे और संभाजी नगर - जालना समेत 11 सीटों पर लड़ेगी.