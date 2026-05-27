बिहार एसआईआर पर बुधवार (27 मई, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिनकी नागरिकता पर उसको संदेह है, उनकी डिटेल वह केंद्र सरकार को भेजे है. कोर्ट ने 4 हफ्ते में इस पर जानकारी देने को कहा है. कोर्ट ने बिहार में हुए वोटर लिस्ट के स्पशेल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है.

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण 'राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) जैसी प्रक्रिया' है, जिसमें निर्वाचन आयोग नागरिकता की जांच कर रहा है, जबकि यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, 'चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करता. हालांकि, वह संदिग्ध लोगों का मामला केंद्र सरकार को भेज सकता है.' कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को जिन लोगों की नागरिकता पर संदेह है. उसकी जानकारी चार सप्ताह में सक्षम अथॉरिटी दे. सक्षम अथॉरिटी अगले चुनाव से पहले तक उनके बारे में निर्णय ले.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि एसआईआर संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) की कसौटी पर खरा उतरता है. यह जितना विस्तृत काम है, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग को नियम और प्रक्रिया तय करने का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने जिन याचिकाओं पर फैसला सुनाया है, उनमें एसआईआर की वैधता को चुनौती दी गई थी. कोर्ट को यह तय करना था कि क्या चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उससे जुड़े नियमों के तहत वर्तमान स्वरूप में एसआईआर कराने का अधिकार है.

सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स पर खुद को साबित करने का बोझ डालने वाली दलील को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने निवास स्थान से कहीं और रहने लगा है, तब भी वह पुरानी एसआईआर प्रक्रिया से बाहर नहीं हो जाता. उसका या उसके परिवार का नाम पुराने रिकॉर्ड में मौजूद होगा. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने दस्तावेजों की विश्वसनीयता के आधार पर उन्हें सूची में शामिल किया है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता.

यह भी पढ़ें:- 'SIR को गैर-संवैधानिक करार नहीं दे सकते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी', सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि एसआईआर का उद्देश्य लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना था. अगर कोई दस्तावेज सही नहीं पाया जाता है, तो चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम शामिल करने से इनकार कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आयोग नागरिकता तय कर रहा है.

यह भी पढ़ें:- नागरिकता की जांच कर सकता है चुनाव आयोग? SIR पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें दोनों पक्ष की दलीलें