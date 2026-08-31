'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल

उत्तराखंड के हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद स्टेज का शुद्धिकरण किए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है. एक ओर बीजेपी दावा कर रही है कि शुद्धिकरण करने वालों में कोई भी पार्टी कार्यकर्ता नहीं था. दूसरी ओर, वाल्मीकि समाज से आने वाले अमित कुमार ने राहुल गांधी पर ही FIR दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे को जातिवाद से जोड़ रही है जबकि ऐसा कुछ नहीं है. इस बीच अब शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है. संजय राउत ने इस मामले में सीधे भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेतृत्व से सवाल किए हैं.

संजय राउत ने राहुल गांधी के खिलाफ हुई FIR की आलोचना की है. उन्होंने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा किया ही क्या है? इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सभा के बाद किए गए ‘शुद्धिकरण’ को उन्होंने 'जातिवादी मानसिकता' और 'पाखंड' बताया.

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संजय राउत ने RSS से की स्पष्टीकरण की मांग

इतना ही नहीं, संजय राउत ने RSS नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहन भागवत विदेश में, खासकर अमेरिका में राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, जबकि उत्तराखंड के हल्द्वानी में उनके स्थानीय समर्थक ‘शुद्धिकरण’ जैसे कृत्य कर रहे हैं. यह कैसा विरोधाभास है?

यूबीटी सांसद ने RSS प्रमुख मोहन भागवमत से मांग की कि वे इस तरह के ‘शुद्धिकरण’ के कृत्यों पर अपना स्पष्ट रुख बताएं. वहीं, राउत ने कहा कि धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले सत्ता खोने की कगार पर हैं.

राहुल गांधी पर क्यों हुई एफआईआर?

दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे का अपमान करने और जातिवादी कृत्य करने वालों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर का आदेश दें. इसके अगले दिन ही राहुल गांधी पर इस धारा में FIR कर दी गई. यह केस हल्द्वानी के अमित कुमार ने दर्ज कराया है, जो वाल्मीकि समाज से आते हैं. अमित कुमार का दावा है कि उस दिन स्टेज की सफाई के दौरान वह और एससी/एसटी समुदाय के कई लोग शामिल थे. इसमें जातिवाद का कोई एंगल नहीं है. अमित कुमार का आरोप है कि राहुल गांधी समाज में बंटवारा करने के मकसद से जातिवाद के गलत आरोप लगा रहे हैं.

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