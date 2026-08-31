राहुल गांधी के खिलाफ FIR पर बोली शिवसेना- कानून सबके लिए...

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है. इस एफआईआर के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है.

इसी क्रम में शिवसेना की प्रवक्ता शायना NC ने कहा कि कानून सभी के लिए एक समान है. राहुल गांधी के लिए कोई अलग कानून नहीं बना है. अगर कोई शिकायत दर्ज की जाती है, सबूत पेश किए जाते हैं, या FIR दर्ज होती है, तो यह सब नियमों और कानून के मुताबिक होता है; सिर्फ इसलिए कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपके लिए अलग नियम क्यों होने चाहिए?

शिवसेना नेता ने कहा कि SC/ST एक्ट साफ कहता है कि अगर कोई दलित सबूत के आधार पर शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो इसकी इजाज़त है. मेरा मतलब है, जब आप छुआछूत की बात करते हैं या कुछ समुदायों के लिए अलग तरह की सोच रखते हैं, तो इससे उनकी भावनाएं आहत हो सकती हैं. 'स्वच्छ भारत' भी देश में छुआछूत को कम करने की एक कोशिश है. आप फोटो खिंचवाने का खेल खेलते हैं, हम विकास का एजेंडा लेकर चलते हैं.

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राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर क्या बोली कांग्रेस?

कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड में प्राथमिकी दर्ज होने से राहुल गांधी और उनकी पार्टी डरने वाले नहीं है.उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा.

बता दें उत्तराखंड के हल्द्वानी में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जनसभा के आयोजन स्थल पर कथित ‘शुद्धीकरण’ को लेकर राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी के सिलसिले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने रविवार को बताया कि हल्द्वानी के जवाहर नगर निवासी अमित कुमार की शिकायत पर कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अमित कुमार ‘श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास’ से जुड़े हुए हैं. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष के कार्यक्रम स्थल पर हुए एक धार्मिक अनुष्ठान को जातिगत रंग दिया.