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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराहुल गांधी पर FIR से नाराज अशोक गहलोत, बोले- 'BJP की तानाशाही...'

राहुल गांधी पर FIR से नाराज अशोक गहलोत, बोले- 'BJP की तानाशाही...'

राहुल गांधी पर FIR को लेकर अशोक गहलोत ने BJP पर हमला करते हुए दलितों के साथ भेदभाव को संरक्षण देने का आरोप लगाया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 31 Aug 2026 11:26 AM (IST)
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है. गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ हुई छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने पर राहुल गांधी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करना भाजपा के घमंड और तानाशाही की पराकाष्ठा है.

छुआछूत के मुद्दे पर भाजपा को घेरा

अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ हुई छुआछूत के खिलाफ मुखरता से आवाज बुलंद करने पर राहुल गांधी के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज करना भाजपा के घमंड और तानाशाही की पराकाष्ठा है. यह दिखाता है कि भाजपा चाहती है कि दलितों के साथ छुआछूत और भेदभाव चलता रहे. जो उसके खिलाफ आवाज उठाए उन्हें प्रताड़ित किया जाए.

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गहलोत ने आगे लिखा, "कांग्रेस ने हमेशा छुआछूत और भेदभाव का विरोध किया है. संविधान में अस्पृश्यता निवारण हो या दलितों के साथ अत्याचार रोकने वाला एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून, सब कांग्रेस की देन है. भाजपा ने आज तक दलितों के हित में ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया. आरएसएस ने आजतक छुआछूत खत्म करने का कोई अभियान क्यों नहीं चलाया?"

संविधान और अंबेडकर के सिद्धांतों का जिक्र

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में आगे कहा, "इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा दलित वर्ग के साथ भेदभाव को न सिर्फ नजरअंदाज करती है, बल्कि उसे संरक्षण भी देती है. पीड़ित पक्ष को ही आरोपी बनाने वाली यह भाजपा सरकार संविधान और अंबेडकर के सिद्धांतों की खुलेआम अवहेलना कर रही है."

गहलोत ने अपने पोस्ट के अंत में लिखा, "मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और ऐसे हर अन्याय का विरोध करेगी."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 31 Aug 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot RAHUL GANDHI RAJASTHAN NEWS
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