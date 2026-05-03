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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो...', पुणे में बच्ची के रेप और हत्या पर संजय राउत ने सरकार को घेरा

'इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो...', पुणे में बच्ची के रेप और हत्या पर संजय राउत ने सरकार को घेरा

Pune Rape Case: पुणे में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत भड़क गए हैं. उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 03 May 2026 11:23 AM (IST)
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पुणे में नाबालिग के रेप और मर्डर केस पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि पुणे में नाबालिग के रेप के बाद हत्या कर दी गई. इसका मतलब यह है कि अपराधियों में कानून और सरकार का डर नहीं है. लोग कहां-कहां से आते हैं और इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और बच जाते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यह सरकार है. इस राज्य के मुख्यमंत्री-गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कानून व्यवस्था राजनीति में उलझी पड़ी है. वीआईपी की सुरक्षा में व्यस्त है. मुख्यमंत्री एक-एक महीने तक तमिलनाडु, केरल, असम और बंगाल के विधानसभा चुनावों में जाते हैं. ऐसे में यहां हालात कौन संभालेगा? 

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संजय राउत ने खड़े किए सवाल

संजय राउत ने रेप केस पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य की पुलिस विपक्ष के ऊपर डंडा उठाने के लिए है? उन्होंने कहा कि यह जो लाडली बहिन योजना चलाई जा रही है. शायद उस बच्ची का मां भी सरकार की लाडली बहन हो सकती है. उन्होंने आगे कहा कि क्या 1500 रुपये में उस मां की भावनाओं को खरीद लिया. 

संजय राउत ने आगे कहा कि आरोपी रेपिस्ट नहीं बल्कि यहां की सरकार है. जो निकम्मी और नालायक है. वहां पुलिस क्या कर रही है? इस देश में क्या हो रहा है? संविधान का उल्लंघन हो रहा है. और जो लोग उस बच्ची का शव लेकर बाहर आए, उन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं.

बच्ची के रेप और हत्या के बाद सड़क पर उतरे लोग

पुणे में चार साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के विरोध में सैकड़ों लोगों ने मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया जिसके कारण व्यस्त मार्ग पर लगभग चार घंटे तक यातायात बाधित रहा. बच्ची के परिवार के सदस्यों और अन्य प्रदर्शनकारियों ने शनिवार शाम को ‘नवाले ब्रिज’ क्षेत्र में पीड़िता के शव को सड़क पर रख दिया और इस मामले में गिरफ्तार 65 वर्षीय व्यक्ति को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की.

राहुल गांधी के 'नारी वंदना' वाले ट्वीट पर क्या कहा?

संजय राउत ने राहुल गांधी के 'नारी वंदना' वाले ट्वीट पर कहा कि बीजेपी ने कभी ‘नारी वंदना’ नहीं की है. उनकी नारी वंदना सिर्फ वोटों और चुनाव के लिए होती है. वे सिर्फ चुनाव के समय वोट के लिए योजनाओं के तहत पैसे बांटते हैं, जैसे बिहार में 10,000 रुपये दिए गए. उनके लिए यही ‘नारी वंदना’ है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS SANJAY RAUT
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