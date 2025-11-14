एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
Bihar Election: बिहार चुनाव के नतीजों पर उद्धव ठाकरे गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'पूरा का पूरा...'
Bihar Election Result 2025: उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ये कोई चौंकाने वाले नतीजे नहीं हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझानों के बीच शिवसेना (यूबीटी) की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि यह कोई चौंकाने वाला बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और बीजेपी की मिलीभगत में जो राष्ट्रीय स्तर पर काम चल रहा था, उसे देखते हुए इससे अलग नतीजा आना संभव ही नहीं था. उन्होंने कहा कि बिहार का नतीजा पूरा का पूरा महाराष्ट्र पैटर्न है. उन्होंने कहा कि जिस महागठबंधन के सत्ता में आने की पूरी उम्मीद थी, उसे 50 सीटों के अंदर ही रोक दिया गया.
