(Source:  ECI | ABP NEWS)
Bihar Election: बिहार चुनाव के नतीजों पर उद्धव ठाकरे गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'पूरा का पूरा...'

Bihar Election: बिहार चुनाव के नतीजों पर उद्धव ठाकरे गुट की पहली प्रतिक्रिया, 'पूरा का पूरा...'

Bihar Election Result 2025: उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ये कोई चौंकाने वाले नतीजे नहीं हैं.

By : सनातन कुमार | Updated at : 14 Nov 2025 01:30 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझानों के बीच शिवसेना (यूबीटी) की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि यह कोई चौंकाने वाला बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और बीजेपी की मिलीभगत में जो राष्ट्रीय स्तर पर काम चल रहा था, उसे देखते हुए इससे अलग नतीजा आना संभव ही नहीं था. उन्होंने कहा कि बिहार का नतीजा पूरा का पूरा महाराष्ट्र पैटर्न है. उन्होंने कहा कि जिस महागठबंधन के सत्ता में आने की पूरी उम्मीद थी, उसे 50 सीटों के अंदर ही रोक दिया गया.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 14 Nov 2025 01:20 PM (IST)
Bihar Election Result Live SANJAY RAUT Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
