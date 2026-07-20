कल्याण के मलंग रोड इलाके के काकाचा ढाबा में एक हाई-प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री ने हलचल मचा दी है. पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, नीलकंठ सोसायटी में एक व्यक्ति के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. इस बेरहमी से की गई हत्या के बाद आरोपी महिला ने सबूत मिटाने के लिए लाश को बोरे में भरकर 24 घंटों तक उसे पानी में रखा ताकि लाश जल्दी से सड़ जाए.

आरोपी महिला युवक की हत्या के बाद से फरार है. मानपाड़ा पुलिस ने इस मामले में मर्डर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

फीफा फाइनल: स्पेन और अर्जेंटीना के फाइनल मैच से पहले फुटबॉल फैन्स को तोहफा, लिया गया बड़ा फैसला

कैसे सामने आया हत्या का मामला

पिछले दो-तीन दिनों से नीलकंठ सोसायटी के एक बंद घर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी. आस-पास के लोगों ने तुरंत मानपाड़ा पुलिस को इसकी जानकारी दी. जब पुलिसकी टीम मौके पर पहुंची तो घर बाहर से बंद था. पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी. घर में हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम की तरफ गए, पुलिस को एक संदिग्ध बोरा मिला. जब बोरा खोला गया तो पुलिस को अंदर सड़ी-गली हालत में एक आदमी की शव मिला.

शव को बोरे में भर खुला रखा बाथरूम का नल

क्राइम की जांच करते समय चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. आरोपी महिला ने अपने प्रेमी की हत्या के बाद बॉडी को बोरे में भर बाथरूम में ठिकाने लगा दिया. पुलिस को शक है कि इसके पीछे उसका इरादा शव को जल्दी खत्म करने का रहा हो सकता है. इसके लिए उसने बाथरूम का नल खुला रखा था. हर दिन जब सोसायटी में पानी छोड़ा जाता था, तो पानी सीधे बोरे पर गिरता था, जिससे बॉडी पानी में भीगकर जल्दी सड़ गई, और खून के धब्बे भी धुल गए.

आरोपी महिला का 'वॉइस मेल' और पुलिस को चैलेंज

मर्डर के बाद, आरोपी महिला बिना कोई सबूत छोड़े सीधे कोलकाता की तरफ भाग गई. हालांकि, भागने के बाद उसने मकान मालिक को एक वॉइस मेल भेजा है. इस वॉइस मेल में उसने कहा, 'फ्लैट के बाथरूम का नल चल रहा है और वहां एक डेड बॉडी रखी है.' जैसे ही मकान मालिक ने यह वॉइस मेल सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसने तुरंत पुलिस से संपर्क किया. मानपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है.

मौत का खेल! वसई रोड स्टेशन पर शॉर्टकट के चक्कर में युवक ने दांव पर लगाई जान, रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO वायरल