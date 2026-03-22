संजय राउत की किताब में बड़ा खुलासा? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अध्याय से सियासत गरम
Sanjay Raut Book Revelation: संजय राउत ने शनिवार को कहा कि उनकी किताब के अंग्रेजी संस्करण में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अचानक इस्तीफा देने के घटनाक्रम पर आधारित एक अध्याय भी शामिल है.
देश की सियासत में एक इस्तीफे की कहानी नया भूचाल ला सकती है. जी हां महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि जेल में बंद रहने के दौरान के अनुभवों पर आधारित उनकी किताब के अंग्रेजी संस्करण में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अचानक इस्तीफा देने के घटनाक्रम पर आधारित एक अध्याय भी शामिल है. संजय राउत के इस बयान के बाद कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व नेता धनखड़ ने जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. उनके इस कदम से पूरा देश हतप्रभ रह गया था. तब भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे. फिर अब खुद धनखड़ द्वारा पिछले दिनों कहा गया कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से नहीं इस्तीफा दिया था. तो अब संजय राउत के बयान ने नई सनसनी पैदा कर दी है.
संजय राउत को ईडी ने किया था गिरफ्तार
राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2022 में धनशोधन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था. शिवसेना (UBT) नेता ने जमानत पर रिहा होने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल में अपने अनुभवों पर मराठी में ‘नरकटला स्वर्ग’ नाम से किताब लिखी जो पिछले साल प्रकाशित हुई थी.
राउत ने विस्तृत जानकारी दिये बिना ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘संशोधित (अंग्रेजी) संस्करण में धनखड़ पर एक अध्याय है. केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों के पांच-छह और उदाहरण हैं.’’
23 मार्च को होगा किताब का विमोचन
शिवसेना (UBT) नेता की किताब के अंग्रेजी संस्करण ‘अनलाइकली पैराडाइज’ का विमोचन 23 मार्च को नयी दिल्ली में होगा. किताब का विमोचन राज्यसभा सदस्य कपिल सिबल, संजय सिंह, डेरेक ओ‘ब्रायन और जया बच्चन करेंगे. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल होंगे. संजय राउत के दावों पर अभी बीजेपी या उनके सहयोगी दलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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Source: IOCL