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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'इतने सस्ते में बिके', उद्धव गुट के सांसदों पर महुआ मोइत्रा का तंज, संजय राउत बोले- MSP तो 50 करोड़ लेकिन...

'इतने सस्ते में बिके', उद्धव गुट के सांसदों पर महुआ मोइत्रा का तंज, संजय राउत बोले- MSP तो 50 करोड़ लेकिन...

Sanjay Raut on Mahua Moitra: संजय राउत ने तंजिया लहजे में शिवसेना UBT के सांसदों की MSP बता दी. महुआ मोइत्रा को जवाब देते हुए राउत ने कहा कि सांसद तो 50 करोड़ में बिके, लेकिन काबिल 50 हजार के भी नहीं.

Reported By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Curated By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 17 Jun 2026 07:49 AM (IST)
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महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के बागी तेवर अब सियासी चर्चा का बड़ा विषय बन गए हैं. उद्धव गुट के कुल 9 सांसदों में से 6 ऐसे हैं जिनके एकनाथ शिंदे गुट में जाने की आशंका है. इसको लेकर विपक्षी दलों में नाराजगी भी है और वे बीजेपी नीत महायुति पर जमकर हमलावर हैं. साथ ही, टूटने वाले सांसदों के विवेक पर भी सवाल उठा रहे हैं. 

इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए सवाल उठाया कि यूबीटी के सांसद केवल 15 करोड़ रुपये में... इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं? यकीन मानिए, हमारे वालों (TMC नेताओं) को तो 4 करोड़ रुपये एडवांस में मिले थे और फिर अगले 36 महीने तक हर महीने 1 करोड़ रुपये मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: उद्धव के सांसदों में टूट की आशंका पर भड़का शरद पवार गुट, कहा- 'टूटने वाले और तोड़ने वाले दोनों को...'

'50 हजार के भी काबिल नहीं, शिवसेना के टैग से आगे बढ़े'

महुआ मोइत्रा के इस तंज पर अब उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जवाब दिया है. उन्होंने दावा किया कि यूबीटी के सांसदों को सिर्फ 15 करोड़ नहीं बल्कि 50 करोड़ रुपये मिल रहे हैं. संजय राउत ने महुआ मोइत्रा के पोस्ट के जवाब में लिखा, "नहीं नहीं महुआ जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) प्रति सांसद 50 करोड़ रुपये तय किया गया है. यानी 50 खोके! 15 करोड़ रुपये तो सिर्फ अग्रिम राशि है."

वहीं, टूटने वाले सांसदों पर तंज कसते हुए संजय राउत ने कहा, "सच कहूं तो, इन लोगों की कीमत 50,000 रुपये भी नहीं है. इनकी कीमत तो सिर्फ शिवसेना और टीएमसी के ब्रांड टैग की वजह से बढ़ी है."

TMC की तर्ज पर शिवसेना UBT में टूट के आसार 

इससे पहले संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग कर के पोस्ट किया था, "यह चौंकाने वाली और घिनौनी खबर है कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात 15 करोड़ रुपये प्रति सांसद ऑफर किए गे हैं." उनके इस बयान से पार्टी के कुछ लोकसभा सदस्यों के पाला बदलने की अटकलों को और बल मिला. इससे पहले, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों के संभावित विद्रोह (संभवतः तृणमूल कांग्रेस की तर्ज पर) की अटकलें तब और तेज हो गईं, जब सत्तारूढ़ शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक ने संकेत दिया कि बागी सांसदों का स्वागत किया जाएगा और पाला बदलने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: उद्धव गुट में फूट की उल्टी गिनती शुरू! दिल्ली पहुंचे 6 सांसद, आज स्पीकर से कर सकते हैं मुलाकात

Published at : 17 Jun 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Mahua Moitra Eknath Shinde Shiv Sena Shiv Sena UBT MAHARASHTRA NEWS
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