मुंबई में नौसेना के नाविक ने पत्नी और दो बच्चों के साथ की खुदकुशी! जांच जारी

मुंबई के कोलाबा स्थित नेवी नगर में बेहद ही दुखद घटना सामने आई है. भारतीय नौसेना के एक नाविक उनकी पत्नी और दो बच्चे अपने घर पर मरे हुए मिले हैं. एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना को लेकर सुसाइड की आशंका जताई जा रही है. घटना कल (15 अगस्त) देर रात रिपोर्ट की गई है. इस बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की जांच जारी है. भारतीय नौसेना भी इसमें हर संभव मदद कर रही है.

एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से हड़कंप

जानकारी के मुताबिक मुंबई के कफ परेड पुलिस स्टेशन को 15 अगस्त 2026 को सूचना मिली कि नेवी नगर कफ परेड में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है और उसकी पत्नी और दो बच्चे अपने घर में मरे हुए मिले हैं. इसके अनुसार, जांच की गई और एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया गया.

चारों शवों को मुंबई के जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया

मृतक पूरनमल शंभूलाल मेहरा (30 साल) फांसी पर लटका हुआ पाया गया. उसकी पत्नी ओमा पूरनमल मेहरा (28 साल), बेटा यश पूरनमल मेहरा (03 साल) और एक बच्चा (02 महीना) बिस्तर पर मरे हुए पाए गए. कफ परेड से चारों शवों को मुंबई के जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया. शवों का पोस्टमार्टम किया गया है. शुरुआती जांच के बाद, ऐसा लगता है कि मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है. अंदेशा जताया जा रहा है कि उसकी पत्नी और दो बच्चों की मौत जहर खाने से हुई है.

नौसेना भी जांच में कर रही सहयोग

घटना की वजह को लेकर अभी पुलिस की ओर से कोई अंतिम जानकारी अभी सामने नहीं आई है. जांच के दौरान पुलिस मौके से जरूरी सबूत जुटाने के साथ-साथ परिवार से जुड़े लोगों से जानकारी हासिल करने में जुटी है. इंडियन नेवी ने भी इस घटना को लेकर संवेदना जताई है. इसके साथ ही इस घटना की जांच में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है.

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