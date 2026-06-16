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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव गुट में फूट की उल्टी गिनती शुरू! दिल्ली पहुंचे 6 सांसद, कल स्पीकर से कर सकते हैं मुलाकात

उद्धव गुट में फूट की उल्टी गिनती शुरू! दिल्ली पहुंचे 6 सांसद, कल स्पीकर से कर सकते हैं मुलाकात

Shiv Sena UBT Crisis: उद्धव ठाकरे की पार्टी में बड़ी बगावत हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक उनकी पार्टी के छह सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं और बुधवार को स्पीकर से मिल सकते हैं.

Reported By : गणेश ठाकुर |  Edited By: सनातन कुमार |  Updated at : 16 Jun 2026 10:30 PM (IST)
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महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. डिप्टी सीएम और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे दिल्ली रवाना हो गए. वहीं सूत्रों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसद दिल्ली पहुंच गए हैं. बुधवार (17 जून) को सुबह स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं. एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे आज शाम लीगल टीम के साथ दिल्ली पहुंचे हैं. लीगल टीम के साथ होगी बैठक जिसमें आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी. 

स्पेशल प्लेन से शिंदे दिल्ली रवाना- सूत्र

सूत्रों के मुताबिक, रात साढ़े नौ बजे एकनाथ शिंदे स्पेशल प्लेन से मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए. कैसे स्पीकर के साथ संपर्क करना है और क्या लीगल कार्रवाई है इस पर श्रीकांत शिंदे के साथ बैठक में बातचीत होगी. ये सभी लोग अपना समर्थन शिवसेना शिंदे गुट को देंगे.  

दिल्ली पहुंचने वाले सांसद- सूत्रों के मुताबिक

नागेश बापुराव (हिंगोली) 
संजय देशमुख (यवतमाल वाशिम)
संजय जाधव (परभणी)
संजय दिना पाटील (मुंबई नॉर्थ ईस्ट)
राजाभाऊ वाजे (नासिक)
भाऊसाहब वाकचौरे (शिरडी)

कौन तीन सांसद नहीं पहुंचे?

उद्धव ठाकरे गुट के पास कुल नौ लोकसभा सांसद हैं. छह दिल्ली पहुंचे हैं और जो तीन नहीं पहुंचे हैं वो अरविंद सावंत (मुंबई साउथ), अनिल देसाई (मुंबई सेंट्रल मुंबई) और ओमप्रकाश राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद) हैं.  

दरअसल, पूरा मामला आंकड़ों का था. नौ में से छह सांसद अगर अलग होते हैं तो दल बदल का कानून लागू नहीं होगा. सूत्रों के मुताबिक, लीगल टीम कानूनी दांव-पेंच पर काम कर रही थी. दल बदल से कैसे बचा जाए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई. इस सब मुद्दों पर चर्चा के बाद ही एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हुए.

Published at : 16 Jun 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
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