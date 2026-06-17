उद्धव के सांसदों में टूट की आशंका पर भड़का शरद पवार गुट, कहा- 'टूटने और तोड़ने वाले दोनों को...'

महाराष्ट्र के प्रमुख विपक्षी दल शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) में बड़ी टूट की आशंका के बाद से सियासी पारा बेहद हाई हो गया है. अपने सांसदों को तोड़े जाने की आशंकित कोशिशों को लेकर शिवसेना (यूबीटी) खेमे में उथल-पुथल मची हुई है. इस बीच शिवसेना का कहना है कि उनके दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं. इसपर अब शरद पवार गुट की प्रतिक्रिया आई है.

शरद पवार के पोते और एनसीपी-एसपी के विधायक रोहित पवार ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी नीत महायुति सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, "मध्यमवर्गीय लोगों की नौकरियां जा रही हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है. एक तरफ एल-नीनो के प्रभाव और कमजोर बारिश से किसान चिंतित हैं, पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है, दूसरी तरफ विधायकों और सांसदों की खरीद-फरोख्त का कथित बाजार गर्म है."

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मध्यमवर्गीयांच्या असलेल्या नोकऱ्या जात आहेत, युवांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, महिला सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे, आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडलेला आहे, इकडे यंदा एल-निनो च्या परिणामाने पाऊस नसल्याने शेतकरी चिंतातुर आहे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे तर दुसरीकडे आमदार खासदारांचा… — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 16, 2026

उद्धव गुट में टूट की आशंका पर रोहित पवार भड़क गए. उन्होंने कहा, "टूटने वालों और तोड़ने वालों, दोनों को शर्म आनी चाहिए. जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों को जनता ही लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक सबक सिखाए, यही समय की मांग है."

उद्धव ठाकरे की बैठक में शामिल नहीं हुए थे सभी सांसद

जानकारी के लिए बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बीते रविवार को शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों को बैठक में बुलाया था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से शामिल केवल 4 ही हुए थे. इस बीच शिंदे गुट के नेता और मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि अगर सांसद और विधायक जैसे जन-प्रतिनिधि अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं करते हैं और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा करना चाहते हैं, तो उनके लिए शिवसेना के दरवाजे खुले हैं.

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