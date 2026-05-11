महाराष्ट्र: संजय निरुपम का कांग्रेस पर हमला, बोले- सत्ता के लिए कभी भी बदल लेती है अपना रुख

मुंबई में शिव सेना नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस हमेशा अवसरवादी राजनीति करती आई है और सत्ता में आने के लिए हर मौके की तलाश में रहती है.

संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती है और उसके पास कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं बची है.

राजनीतिक हालात बदलते ही कांग्रेस ने बदला अपना रुख- निरुपम

शिव सेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक दक्षिण भारत की पार्टी डीएमके के साथ गठबंधन में रही, लेकिन जैसे ही वहां राजनीतिक हालात बदले और नई पार्टी टीवीके उभरकर सामने आई, कांग्रेस ने अपना रुख बदल लिया. निरुपम ने दावा किया कि राहुल गांधी अब उसी नई राजनीतिक ताकत के साथ नजर आ रहे हैं और हाल ही में वह शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए.

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कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर शिवसेना नेता ने उठाए सवाल

शिवसेना नेता ने कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि केरल में कांग्रेस अब तक अपना मुख्यमंत्री तक तय नहीं कर पाई है, जिससे पार्टी के भीतर की अस्थिरता साफ दिखाई देती है. उनके मुताबिक, कांग्रेस के पास न तो स्थायी रिश्ते हैं और न ही राजनीतिक निष्ठा. संजय निरुपम ने कहा कि जहां सत्ता दिखाई देती है, कांग्रेस वहीं पहुंच जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी सिद्धांतों और विचारधारा से ज्यादा राजनीतिक फायदे को प्राथमिकता देती है. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

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