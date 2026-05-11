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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं', TCS मामले में निदा खान की गिरफ्तारी पर AIMIM नेता वारिस पठान का बयान

'मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं', TCS मामले में निदा खान की गिरफ्तारी पर AIMIM नेता वारिस पठान का बयान

Nashik TCS Case: AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने नासिक TCS मामले पर प्रतिक्रिया दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और उनके खिलाफ देश में नफरत फैलाई जा रही है.

By : आईएएनएस | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 11 May 2026 08:36 AM (IST)
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  • उन्होंने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय को बधाई दी.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने नासिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) मामले और तमिलनाडु में विजय के मुख्यमंत्री बनने पर प्रतिक्रिया दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और उनके खिलाफ देश में नफरत फैलाई जा रही है. 

नासिक TCS मामले में मुख्य आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, "हमारी पार्टी का उद्देश्य हमेशा निर्दोष और पीड़ितों के साथ खड़ा रहना रहा है. अगर निदा खान की जगह कोई हिंदू बहन होती या कोई भी होती और वो बेकसूर होती, तो हम उसे निर्दोष मानते. मैं हमेशा निर्दोषों और कानून के साथ खड़ा रहा हूं."

सभी को करना चाहिए कानून के नियमों का पालन

वारिस पठान ने आगे कहा, "मेरा मानना ​​है कि सभी को कानून के नियमों का पालन करना चाहिए. अब निदा खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामला विचाराधीन है. क्या आप जानते हैं कि कानून क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि कोर्ट द्वारा उसे दोषी साबित नहीं कर दिया जाए. कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने तक कोई भी व्यक्ति निर्दोष होता है. ट्रायल चलाकर जरिए एक बच्ची को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, ये सरासर गलत है."

नासिक TCS केस: निदा खान की गिरफ्तारी का जिक्र कर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'क्या मुसलमान...'

'मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाई जा रही'

AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, "हम लंबे समय से मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के अत्याचार देखते आ रहे हैं. मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है. हम इसे हर दिन देखते हैं. अभी भी पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार देख रहे हैं. बीजेपी, टीएमसी या कोई अन्य पार्टी जो इस तरह की हिंसा में शामिल है, उसे रोकना केंद्र सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी है."

मंत्री संजय शिरसाट द्वारा TCS मामले में AIMIM  की भूमिका की जांच की मांग पर वारिस पठान ने कहा, "मामला विचाराधीन है और कोर्ट में लंबित है. पूरा मीडिया एक तरह से ट्रायल चला रहा है और निदा खान को आतंकवादी करार दे रहा है. यह सरासर गलत है. कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि कोर्ट में उसे दोषी साबित न कर दिया जाए."

TVK प्रमुख विजय को दी बधाई

वहीं, वारिस पठान ने तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि जिस तरह फिल्मों में उन्होंने काम किया अब असल जिंदगी में उन्हें काम करना है. जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं, उसपर खरे उतरे तब आप असली हीरों दिखेंगे. इससे पहले वारिस पठान ने कहा था, "हर कोई जानता है कि बंगाल में क्या हो रहा था, वहां कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी. मैं बंगाल में मौजूद था, क्योंकि हमारी पार्टी वहां 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी."

 

फिल्मी पर्दे से सियासी सफर तक... विजय ने ऐसे हासिल की तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी

 

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Published at : 11 May 2026 08:36 AM (IST)
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TCS Waris Pathan MAHARASHTRA
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