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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'रुपया गिर नहीं रहा है बल्कि...', PM मोदी के जनता को सुझाव पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा रिएक्शन

'रुपया गिर नहीं रहा है बल्कि...', PM मोदी के जनता को सुझाव पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा रिएक्शन

Priyanka Chaturvedi News: प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा है. उन्होंने कहा कि रुपया गिरने के बीच भारत की जनता को पॉलिसी की जगह केवल 'सुझाव' दिया जा रहा है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 11 May 2026 08:01 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना से भारत की जनता को संबोधित किया और अपील करते हुए कहा कि सभी को कोरोना वाला रूटीन अपनाना चाहिए. मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने देश की जनता को सुझाव दिया है कि पेट्रोल-डीजल बचाएं, विदेश यात्रा न करें, सोना न खरीदें और घर से काम करें. इसपर अब उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया आई है. 

शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया. एक्स पोस्ट में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोला और लिखा, "रुपया गिर हो रहा है, लेकिन एक अच्छी नीति बनाने के बजाय केंद्र सरकार भारत की जनता को 'सुझाव' दे रही है. असल में रुपया नहीं गिर रहा है, बल्कि डॉलर का मजबूत हो रहा है."

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प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे लिखा, "सरकार नीतियां बनाने की जगह जनता से अपील कर रही है कि सोना न खरीदें और विदेश न जाएं."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 11 May 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi Shiv Sena UBT MAHARASHTRA NEWS NARENDRA MODI
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