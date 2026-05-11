'रुपया गिर नहीं रहा है बल्कि...', PM मोदी के जनता को सुझाव पर प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा रिएक्शन
Priyanka Chaturvedi News: प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हुए तंज कसा है. उन्होंने कहा कि रुपया गिरने के बीच भारत की जनता को पॉलिसी की जगह केवल 'सुझाव' दिया जा रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना से भारत की जनता को संबोधित किया और अपील करते हुए कहा कि सभी को कोरोना वाला रूटीन अपनाना चाहिए. मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने देश की जनता को सुझाव दिया है कि पेट्रोल-डीजल बचाएं, विदेश यात्रा न करें, सोना न खरीदें और घर से काम करें. इसपर अब उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया आई है.
शिवसेना यूबीटी की पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया. एक्स पोस्ट में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोला और लिखा, "रुपया गिर हो रहा है, लेकिन एक अच्छी नीति बनाने के बजाय केंद्र सरकार भारत की जनता को 'सुझाव' दे रही है. असल में रुपया नहीं गिर रहा है, बल्कि डॉलर का मजबूत हो रहा है."
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Weakening Rupee - instead of a policy, Indians get sujhaav— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) May 11, 2026
- it isn’t the Rupee falling it is the dollar strengthening
- stop buying gold
- avoid travelling overseas
प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे लिखा, "सरकार नीतियां बनाने की जगह जनता से अपील कर रही है कि सोना न खरीदें और विदेश न जाएं."
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Source: IOCL