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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ममदानी जिहादी है', RSS कार्यक्रम के विरोध में आए न्यूयॉर्क मेयर तो बोले संजय निरुपम

'ममदानी जिहादी है', RSS कार्यक्रम के विरोध में आए न्यूयॉर्क मेयर तो बोले संजय निरुपम

संजय निरुपम ने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी को लेकर तीखा बयान दिया है. उनका कहना है कि ममदानी 'महा लेफ्टिस्ट' है और जब भी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार होता है तो जिहादियों को दिक्कत होती है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Aug 2026 01:14 PM (IST)
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत का न्यूयॉर्क में कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसका खुद न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने विरोध किया है. ममदानी का कहना है कि उनके पास यह इवेंट रद्द करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह इसका समर्थन नहीं करते. इसपर अब एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने जोहरान ममदानी को 'महा लेफ्टिस्ट' और 'जिहादी' करार दिया है.

संजय निरुपम का कहना है, "न्यूयॉर्क का जो मेयर है ममदानी, वह महा लेफ्टिस्ट है, जिहादी है और जब भी कोई हिंदुत्ववादी नेता हिंदुत्व और सनात का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेगा तो निश्चित तौर पर जिहादियों के पेट में दर्द होगा."

'जिहादियों के पेट में दर्द होगा ही'- संजय निरुपम

न्यूयॉर्क मेयर जोहरानी ममदानी के बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निरुपम ने आगे कहा, "ममदानी एक जिहादी है इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा है. कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करना है. हम बुनियादी तौर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करते हैं."

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 26 Aug 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
RSS Zohran Mamdani MAHARASHTRA NEWS RSS मोहन भागवत
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