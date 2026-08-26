'ममदानी जिहादी है', RSS कार्यक्रम के विरोध में आए न्यूयॉर्क मेयर तो बोले संजय निरुपम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत का न्यूयॉर्क में कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसका खुद न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने विरोध किया है. ममदानी का कहना है कि उनके पास यह इवेंट रद्द करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह इसका समर्थन नहीं करते. इसपर अब एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने जोहरान ममदानी को 'महा लेफ्टिस्ट' और 'जिहादी' करार दिया है.

संजय निरुपम का कहना है, "न्यूयॉर्क का जो मेयर है ममदानी, वह महा लेफ्टिस्ट है, जिहादी है और जब भी कोई हिंदुत्ववादी नेता हिंदुत्व और सनात का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेगा तो निश्चित तौर पर जिहादियों के पेट में दर्द होगा."

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | On NYC Mayor Zohran Mamdani opposing RSS chief's event, Shiv Sena leader Sanjay Nirupam says, “The New Mayor Mamdani is a staunch leftist and a Jihadi. Whenever a Hindutva leader goes out to propagate Hindutva and Sanatan, the Jihadis will… pic.twitter.com/iG5d9PsN9X — ANI (@ANI) August 26, 2026

'जिहादियों के पेट में दर्द होगा ही'- संजय निरुपम

न्यूयॉर्क मेयर जोहरानी ममदानी के बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निरुपम ने आगे कहा, "ममदानी एक जिहादी है इसलिए उसके पेट में दर्द हो रहा है. कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करना है. हम बुनियादी तौर पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करते हैं."