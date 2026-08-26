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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रफूड सेफ्टी पर एक्शन में तुकाराम मुंढे, CM-डिप्टी CM को Instagram पर पछाड़ा

फूड सेफ्टी पर एक्शन में तुकाराम मुंढे, CM-डिप्टी CM को Instagram पर पछाड़ा

IAS तुकाराम मुंढे ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को पीछे छोड़ दिया है. राज्य में फूड सेफ्टी को लेकर एक्शन में मुंढे जमकर चर्चा में हैं.

Written By : डॉ. कृष्णा केंडे |  Updated at : 26 Aug 2026 12:39 PM (IST)
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भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे राज्य में फूड सेफ्टी के नियमों को सख्ती से लागू कर रहे हैं. बीते करीब 1 महीने से वह विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. उनकी टीम द्वारा लिए जा रहे एक्शन का असर अब पूरे महाराष्ट्र में देखा जा रहा है. 

क्या क्यू कॉमर्स सेंटर्स, क्या भंडारा और क्या हाईकोर्ट की कैंटीन तो क्या होटल... चहुंओर मुंढे का खौफ है. मुंढे के इस खौफ का असर इस कदर है कि जिन इलाकों में अभी उनकी टीम नहीं पहुंची है वहां होटल, कैंटीन, रेस्तरां मालिक खुद साफ सफाई करवा रहे हैं.

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इन कार्रवाइयों के बीचसोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर मुंढे के अकाउंट पर 3.4 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं. इस मामले में मुंढे ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (2.9 मिलियन), उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (3 मिलियन) को पीछे छोड़ दिया है.

25 मई 2026 को पदभार संभालने के बाद पूरे राज्य में में FDA ने 1,100 से ज्यादा रेड किए. इन कार्रवाइयों में करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्य भंडार जब्त किया गया है. इसमें लगभग 1.6 लाख लीटर कथित मिलावटी दूध भी शामिल है.

20 साल में मुंढे के 25 ट्रांसफर

मुंढे के प्रशासनिक करियर की बात करें तो करीब 20 वर्षों की सर्विस में उनके लगभग 25 तबादले हुए. FDA से पहले सहायक कलेक्टर से लेकर जिला कलेक्टर और नगर आयुक्त तक के पदों पर काम करने के अलावा वह पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (PMPML) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं. नांदेड़, वाशिम, जालना, सोलापुर, नवी मुंबई, नासिक, नागपुर और पुणे में उनकी तैनाती रही है.

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मुंढे उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उच्च न्यायालय की ही कैंटीन पर रेड मार कर बंद करा दिया था.

Published at : 26 Aug 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS Tukaram Munde
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