शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति पर एक बार फिर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति बेहद खराब है. विदर्भ और मराठवाड़ा के किसान संकट में हैं. किसानों को प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए. इस संबंध में शरद पवार ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. अब तक 25-30 आंदोलन हो चुके हैं.

उन्होंने कहा कि हम पार्टी के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल किए बिना आंदोलन कर रहे हैं. जब प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आंदोलन हुआ था, तब भी पार्टी का चुनाव चिह्न इस्तेमाल नहीं किया गया था और अब भी हम बिना पार्टी के चुनाव चिह्न के आंदोलन करेंगे.

'विदर्भ का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए हम आंदोलन कर रहे'

रोहित पवार ने कहा, ''विदर्भ का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं. आने वाले कुछ वर्षों तक विदर्भ में विधानसभा का अधिवेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां विधान भवन की मरम्मत का काम किया जाएगा. सलील देशमुख मेरे साथ थे. सांसद अमर काले भी मौजूद थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने बैठक की थी. इस साल सूखे की स्थिति 1972 से भी ज्यादा खराब है. केवल 17 प्रतिशत बुआई हुई है. अगले तीन वर्षों तक अधिवेशन नहीं होगा.''

'पहले भी आंदोलनों में पार्टी के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं हुआ'

उन्होंने आगे कहा कि जब हमने एमपीएससी को लेकर आंदोलन किया था, तब भी पार्टी के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं किया गया था. उस समय सभी दलों के नेता आंदोलन में शामिल हुए थे. पंढरपुर में भी जब आंदोलन किया गया था, तब पार्टी का चुनाव चिह्न नहीं था. हमने उसे सभी का आंदोलन बताया था.

अंजली मायदेव के बयान पर क्या बोले रोहित पवार?

एनसीपी (SP) विधायक ने कहा, ''शरद पवार पिछले 65 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं. उनके काम का केंद्र हमेशा आम आदमी रहा है. महाराष्ट्र धर्म को बनाए रखने के लिए शरद पवार संघर्ष कर रहे हैं. पिछले 65 वर्षों से शरद पवार भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं. कांग्रेस को बाहर रखने में भी शरद पवार की भूमिका रही है, जिस ताई ने यह बात कही है, वे सक्रिय राजनीति में नहीं हैं. अगर घर बैठकर पोस्ट किया होगा, तो उस पर क्या कहा जा सकता है?''

डिलिमिटेशन बिल पर क्या बोले रोहित पवार?

एनसीपी (SP) नेता रोहित पवार ने परिसीमन बिल को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सुप्रिया ताई और मेरी भूमिका एक जैसी है. पहले नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद हम इस पर अपनी बात रखेंगे.''

अजित पवार के मुद्दे पर रोहित ने क्या कहा?

अजित पवार के प्लेन क्रैश के मुद्दे पर रोहित पवार ने कहा, ''हमने अपनी ओर से काफी गहन अध्ययन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. यह तकनीकी और भावनात्मक, दोनों तरह का मुद्दा है. जिन लोगों ने इस विषय का अध्ययन नहीं किया है, उनके लिए बेवजह कोई बयान देना उचित नहीं है. हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी यही कहना है.''

उन्होंने आगे कहा, ''कई लोगों को इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं. मैंने भी कहीं यह नहीं कहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री का हाथ है.'' रोहित पवार ने ये भी कहा कि हालांकि, ड्रग्स का कारोबार करने वाले और ड्रग्स के पैसे का हिसाब रखने वाले वी.के. सिंह का इस संभावित साजिश के पीछे हाथ हो सकता है. इसलिए मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया अपेक्षित थी. मुख्यमंत्री वीएसआर को बचा रहे हैं.''

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