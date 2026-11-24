शरद पवार आगामी 12 दिसंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं. ऐसी खबर एक दैनिक अखबार में प्रकाशित होने के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार के संन्यास के बाद उनकी NCP (SP) बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में शामिल हो सकती है. इन तमाम चर्चाओं पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि शरद पवार आखिरी समय तक रुकने वाले नहीं हैं. वे कुछ न कुछ करते रहेंगे.

नागपुर में मंगलवार (24 नवंबर) को मीडिया से बातचीत में सीएम फडणवीस ने कहा, "एक बात कहना चाहता हूं कि शरद पवार साहब को अच्छा स्वास्थ्य मिले, यही हम सभी की इच्छा है. पवार साहब आज भी सक्रिय हैं. मैंने उन्हें करीब से देखा है. वे लगातार अलग-अलग परियोजनाओं और कार्यों में रुचि लेते रहते हैं. वे अपने जीवन में कभी नहीं रुकेंगे. वे कुछ न कुछ सकारात्मक करते रहेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि उनके संन्यास की चर्चा करना सही नहीं है."

राजनीति में छह दशक से अधिक का अनुभव, अब लेंगे संन्यास?

सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, पार्टी के भीतर चर्चा चल रही है कि शरद पवार को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और उनकी पार्टी को बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में शामिल होना चाहिए. शरद पवार 12 दिसंबर को 86 वर्ष के होने जा रहे हैं. उन्हें राजनीति में छह दशक से अधिक का अनुभव है. वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार में मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं.

ऐसी चर्चा है कि अगर इस उम्र में बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया जाता है तो यह उनकी अब तक की राजनीतिक विचारधारा और भूमिका से बड़ा बदलाव होगा. इस स्थिति से बचने के लिए उनके संन्यास और उनकी बेटी सांसद सुप्रिया सुले तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटील सहित अन्य नेताओं के NDA में शामिल होने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है.

PM मोदी ने स्वास्थ्य की जानकारी के लिए पवार को किया था फोन

हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. खबरों के मुताबिक, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ भी एनसीपी (एसपी) के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा की है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले शरद पवार के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए उन्हें फोन किया था. उस दौरान मोदी ने कथित तौर पर कहा था, ''आप आराम कीजिए, सुप्रिया और हम देश संभाल लेंगे.'' इसके बाद इस बयान को भी शरद पवार के राजनीतिक संन्यास के संकेत के तौर पर देखा गया था.

कोयना का पानी मुंबई लाने पर क्या बोले CM फडणवीस?

कोयना परियोजना का पानी मुंबई की ओर मोड़ने को लेकर महायुति के कई नेताओं के विरोध की चर्चा पर भी CM देवेंद्र फडणवीस ने विस्तार से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि बिना किसी अध्ययन के कई लोग इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं. कोयना परियोजना से बिजली उत्पादन के बाद करीब 60 टीएमसी पानी छोड़ा जाता है. यह पानी किसी के उपयोग में नहीं आता और सीधे समुद्र में चला जाता है.

उन्होंने कहा, ''इस पानी का अध्ययन किया जा रहा है. इसे निचले हिस्से से ऊपर उठाकर लाना होगा. यह आसान काम नहीं है. अगर इस पानी को मुंबई तक लाया जा सका तो कोंकण के कई प्रोजेक्ट्स पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सकता है और मुंबई को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है.''

किसी का पानी छीनने का सवाल नहीं है- फडणवीस

फडणवीस ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के हित में जहां पानी की कमी है, वहां पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. सातारा और सांगली के सूखाग्रस्त इलाकों में भी पानी पहुंचाया गया है. किसी का पानी छीनने का सवाल नहीं है, बल्कि बेकार समुद्र में बहकर जाने वाले पानी का उपयोग महाराष्ट्र के लिए करने की योजना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी अध्ययन जारी है और कितना पानी उठाया जा सकता है, यह देखना होगा. सभी पक्षों को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा.

संजय राउत ने लगाए आदिवासियों की जमीन हड़पने के आरोप, नार्वेकर ने किया पलटवार