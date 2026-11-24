शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने एक बार फिर आरोप लगाया कि परिसीमन बिल पास कराने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए आपने क्या किया? पार्टियों को खरीदा जा रहा है. गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से क्रॉस वोटिंग के लिए 150 करोड़ रुपये देने की बातें चल रही हैं. यह बिल एक बार गिर चुका है.

संजय राउत ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, ''गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर जिद पर अड़े हुए हैं. जब तक आंकड़ा पूरा नहीं होगा, तब तक संसद का सत्र नहीं होगा, यह किस तरह का अहंकार है? महिला आरक्षण विधेयक तो पहले ही मंजूर हो चुका है.''

INDIA गठबंधन को इस मुद्दे पर एकजुट रहना चाहिए- राउत

उद्धव गुट के नेता ने आगे कहा, ''INDIA गठबंधन परिसीमन के मुद्दे पर सामूहिक रूप से फैसला लेगा. यहां नैतिकता की बात नहीं है. बाहर से समर्थन देने से सरकार नहीं बनती. जो सांसद अभी संसद में हैं, उन्हें ही आरक्षण दीजिए. INDIA गठबंधन को इस मुद्दे पर मजबूती से एकजुट रहना चाहिए.''

शाह के एजेंट लोगों को प्रलोभन दे रहे- संजय राउत

उन्होंने सवाल किया, ''लोकतंत्र कहां है? संविधान कहां है? नैतिकता कहां है? कोई भी अलग भूमिका लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. शाह के एजेंट अलग-अलग रास्तों से कोशिश कर रहे हैं और लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं. शाह के एजेंटों ने किस-किस को फोन किया है, इसकी जानकारी मेरे पास है. यह गेम चेंज नहीं होगा, बल्कि रिजीम चेंज होगा.''

शरद पवार पर क्या बोले राउत?

शरद पवार के NDA में शामिल होने की अटकलों पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''कुछ लोगों की ऐसी इच्छा जरूर है. शरद पवार का पूरा राजनीतिक जीवन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने और फुले-शाहू-आंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने में बीता है. उनके राजनीतिक वारिसों और परिवार के लोगों को इस विरासत का ध्यान रखना चाहिए. सत्ता में जाने की जल्दबाजी में अगर शाहू-फुले के विचारों को दफनाया जा रहा है, तो यह उचित नहीं है.''

उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार की पार्टी में दो अलग-अलग विचारधाराएं हो सकती हैं. कुछ लोगों की सोच है कि आप आराम कीजिए, हम पार्टी तोड़कर आपको घर बैठा देंगे. ऐसी बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए. पीएम नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के हाथों में देश की जिम्मेदारी होना बेहद गंभीर विषय है. मुझे नहीं लगता कि पवार साहब या सुप्रिया सुले ऐसा सोचेंगे कि वे मोदी-शाह के साथ जाएंगे.

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