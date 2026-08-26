Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमराठी स्कूलों पर SC जज बोले- 'नासिक कुंभ के बजट का 0.1% भी खर्च करते तो बचा लेते'

मराठी स्कूलों पर SC जज बोले- 'नासिक कुंभ के बजट का 0.1% भी खर्च करते तो बचा लेते'

महाराष्ट्र में 22 अगस्त को आयोजित सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रसन्न बी. वराले ने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सरकार 0.1 प्रतिशत भी राज्यभर में मराठी सरकारी स्कूलों पर लगाती है, वे बंद नहीं होते.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 26 Aug 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के धुले जिला में 22 अगस्त को आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रसन्न बी. वराले ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार विभिन्न विकास कार्यों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन इन हजारों करोड़ रुपये के बजट में से केवल 0.1 प्रतिशत यानी करीब 32 करोड़ रुपये भी सरकार ने खर्च किए होते, तो राज्यभर में बंद होने की कगार पर पहुंची 100 से 125 मराठी माध्यम की सरकारी स्कूल बंद नहीं होते.

इन शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रसन्न बी. वराले ने सरकारी खर्च और शिक्षा के लिए बजटीय प्रावधानों के बीच विरोधाभास को रेखांकित किया. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रसन्न बी. वराले ने राज्य में शिक्षा के लिए घटते बजटीय प्रावधानों पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले जैसे आयोजनों पर होने वाले भारी सरकारी खर्च और दूसरी ओर सरकारी मराठी माध्यम की स्कूलों के बंद होने के बीच के विरोधाभास को सामने रखते हुए चिंता व्यक्त की.

न्यायमूर्ति ने शिक्षा के लिए घटते बजटीय प्रावधानों पर जताई चिंता

उन्होंने बताया कि एक आवासीय आश्रमशाला में उचित सुविधाओं के अभाव में छात्राओं को जमीन पर सोना पड़ रहा था. दुर्भाग्य से, सांप के काटने से तीन छात्राओं की मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्रा का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है. एक तरफ सरकार कह रही है कि हम अलग-अलग कामों के लिए बहुत सारी निधि दे रहे हैं . नासिक में हो रहे कुंभ के लिए 32 हजार करोड़ से 34 हजार करोड़ रुपए देंगे,  ऐसा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने कहा था . वहीं  न्यायमूर्ति ने कहा कि उन्होंने कही खबर भी पढ़ी थी की एक कॉरिडोर के लिए 11000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी.

MPSC का ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम कैंसिल, पेपर लीक के आरोप

'सरकार अगर 0.1%  भी खर्च कर तो राज्य में बंद नहीं होंगे मराठी स्कूल'

कितने हजार करोड़ रुपये सरकार अलग-अलग विकास काम के लिए खर्च कर रही है, इस पर मुझे कोई आक्षेप नहीं है . सरकार जब इतने हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रही है, तो मेरा कहना है कि इस हजार करोड़ का 0.1% यानी अगर 32 करोड़ रुपए खर्च कर दे तो इस राज्य में 100 से  125 मराठी माध्यम की स्कूल जो बंद पड़ गए वह बंद नहीं होते. आपको अपने अनुभव से कहता हूं कि 'मैं अपनी पढ़ाई मराठी माध्यम से की है . प्राथमिक विद्यालय मराठी और जिला परिषद के स्कूल में शिक्षा हासिल की है और मुझे मेरे जीवन में कभी कोई अड़चन भाषा को लेकर नहीं आई . मराठी भाषा में पढ़ने की वजह से दूसरे के प्रति उदारता की भावना मेरे अंदर आई.' 

दिल्ली देर से पहुंचेगी 'कांदा एक्सप्रेस', प्याज की लोडिंग में आई दिक्कत, यह है वजह

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मराठी स्कूलों पर SC जज बोले- 'नासिक कुंभ के बजट का 0.1% भी खर्च करते तो बचा लेते'
मराठी स्कूलों पर SC जज बोले- 'नासिक कुंभ के बजट का 0.1% भी खर्च करते तो बचा लेते'
महाराष्ट्र
फूड सेफ्टी पर एक्शन में तुकाराम मुंढे, CM-डिप्टी CM को Instagram पर पछाड़ा
फूड सेफ्टी पर एक्शन में तुकाराम मुंढे, CM-डिप्टी CM को Instagram पर पछाड़ा
महाराष्ट्र
MPSC का ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम कैंसिल, पेपर लीक के आरोप
MPSC का ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम कैंसिल, पेपर लीक के आरोप
महाराष्ट्र
दिल्ली देर से पहुंचेगी 'कांदा एक्सप्रेस', प्याज की लोडिंग में आई दिक्कत, यह है वजह
दिल्ली देर से पहुंचेगी 'कांदा एक्सप्रेस', लोडिंग में आई दिक्कत, यह है वजह
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
गर्लफ्रेंड संग ऐश के लिए खुद के घर में चोरी, 50 लाख कैश-गहने सब ले गया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
यूपी की इन 50 हजार बेटियों को मिलेगी स्कूटी, CM योगी ने किया ऐलान
क्रिकेट
गिल या पंत नहीं, 2026 में इस भारतीय ने बनाए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन
गिल या पंत नहीं, 2026 में इस भारतीय ने बनाए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पर रोक, ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर
हाथरस की यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय की सड़क हादसे में मौत, पिता की हालत गंभीर
फूड
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
क्या फ्रिज में रखने से खत्म होते हैं फलों के पोषक तत्व, कितने दिन स्टोर करना सही?
ऑटो
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
ENT LIVE
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Paradox का बड़ा खुलासा! Hustle 5 में Yo Yo Honey Singh संग Collaboration पर बोले- ‘Unreal था’
Embed widget