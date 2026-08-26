मराठी स्कूलों पर SC जज बोले- 'नासिक कुंभ के बजट का 0.1% भी खर्च करते तो बचा लेते'

महाराष्ट्र के धुले जिला में 22 अगस्त को आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रसन्न बी. वराले ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार विभिन्न विकास कार्यों पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन इन हजारों करोड़ रुपये के बजट में से केवल 0.1 प्रतिशत यानी करीब 32 करोड़ रुपये भी सरकार ने खर्च किए होते, तो राज्यभर में बंद होने की कगार पर पहुंची 100 से 125 मराठी माध्यम की सरकारी स्कूल बंद नहीं होते.

इन शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रसन्न बी. वराले ने सरकारी खर्च और शिक्षा के लिए बजटीय प्रावधानों के बीच विरोधाभास को रेखांकित किया. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रसन्न बी. वराले ने राज्य में शिक्षा के लिए घटते बजटीय प्रावधानों पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले जैसे आयोजनों पर होने वाले भारी सरकारी खर्च और दूसरी ओर सरकारी मराठी माध्यम की स्कूलों के बंद होने के बीच के विरोधाभास को सामने रखते हुए चिंता व्यक्त की.

न्यायमूर्ति ने शिक्षा के लिए घटते बजटीय प्रावधानों पर जताई चिंता

उन्होंने बताया कि एक आवासीय आश्रमशाला में उचित सुविधाओं के अभाव में छात्राओं को जमीन पर सोना पड़ रहा था. दुर्भाग्य से, सांप के काटने से तीन छात्राओं की मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्रा का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है. एक तरफ सरकार कह रही है कि हम अलग-अलग कामों के लिए बहुत सारी निधि दे रहे हैं . नासिक में हो रहे कुंभ के लिए 32 हजार करोड़ से 34 हजार करोड़ रुपए देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने कहा था . वहीं न्यायमूर्ति ने कहा कि उन्होंने कही खबर भी पढ़ी थी की एक कॉरिडोर के लिए 11000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी.

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'सरकार अगर 0.1% भी खर्च कर तो राज्य में बंद नहीं होंगे मराठी स्कूल'

कितने हजार करोड़ रुपये सरकार अलग-अलग विकास काम के लिए खर्च कर रही है, इस पर मुझे कोई आक्षेप नहीं है . सरकार जब इतने हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था कर रही है, तो मेरा कहना है कि इस हजार करोड़ का 0.1% यानी अगर 32 करोड़ रुपए खर्च कर दे तो इस राज्य में 100 से 125 मराठी माध्यम की स्कूल जो बंद पड़ गए वह बंद नहीं होते. आपको अपने अनुभव से कहता हूं कि 'मैं अपनी पढ़ाई मराठी माध्यम से की है . प्राथमिक विद्यालय मराठी और जिला परिषद के स्कूल में शिक्षा हासिल की है और मुझे मेरे जीवन में कभी कोई अड़चन भाषा को लेकर नहीं आई . मराठी भाषा में पढ़ने की वजह से दूसरे के प्रति उदारता की भावना मेरे अंदर आई.'

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