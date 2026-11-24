अरब सागर में ONGC के संवेदनशील ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. करीब 12 दिनों तक मछली पकड़ने वाली नावें लगातार इन प्लेटफॉर्म्स के 500 मीटर के प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करती रहीं.

22 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच हुई इस घुसपैठ के दौरान कई नावें प्लेटफॉर्म्स के बेहद करीब ही नहीं, बल्कि उनसे बंधी हुई भी मिलीं. नौसेना की गश्ती टीम ने इन नावों को पकड़कर चालक दल को चेतावनी दी और प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर जाने का निर्देश दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है.

मामला क्या है?

दरअसल, केंद्र सरकार की अधिसूचना के मुताबिक ONGC के समुद्री प्लेटफॉर्म्स के 500 मीटर के दायरे में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है. इस क्षेत्र में केवल भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और मरीन पुलिस की नौकाओं को ही आने-जाने की अनुमति है. इसके बावजूद 22 अक्टूबर की रात 10:15 बजे से 3 नवंबर की शाम 6 बजे तक कई मछली पकड़ने वाली नौकाएं इस प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल होती रहीं.

इन नावों की संदिग्ध गतिविधियां पन्ना, नीलम, BLQ-II, BLQ-I, MHN और कई अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के आसपास दर्ज की गईं. नौसेना के Offshore Defence Advisory Group (ODAG) की गश्ती नौकाओं ने इन नावों को रोका. जांच के दौरान कई नावें ONGC के प्लेटफॉर्म्स से बंधी हुई मिलीं. इन नावों पर सवार तांडेल और खलाशियों को चेतावनी देकर तत्काल प्रतिबंधित क्षेत्र खाली करने के निर्देश दिए गए.

कई शहरों और राज्यों में रजिस्टर्ड नावें शामिल

इस मामले में पकड़ी गई नावें रायगढ़, मुंबई सिटी, मुंबई उपनगर के अलावा दीव और वेरावल में रजिस्टर्ड हैं. यानी अलग-अलग इलाकों से आने वाली मछली पकड़ने वाली नौकाएं लगातार संवेदनशील ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंच रही थीं.

नौसेना के ODAG विंग के डायरेक्टर (ऑपरेशंस) से मिले ईमेल और ONGC के हेड सिक्योरिटी बजरंगबली मौर्या के निर्देश के बाद ONGC के सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ग्रेड-1 शिवाजी लक्ष्मण चव्हाण ने येलो गेट पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी थी.

केस दर्ज

21 नवंबर को पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज कराने के बाद संबंधित नावों के तांडेल और खलाशियों के खिलाफ सरकारी अधिसूचना का उल्लंघन करने और सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया. 12 दिनों तक जारी रही घुसपैठ ने समुद्री सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

देश के ऊर्जा उत्पादन और रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ONGC के ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स के प्रतिबंधित क्षेत्र में इतनी लंबी अवधि तक नावों की आवाजाही कैसे जारी रही, मुंबई पुलिस अब इसकी जांच कर रही है.

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