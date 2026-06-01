Maharashtra Father Murder Case: महाराष्ट्र के भंडारा जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के दौरान एक शराबी बेटे ने अपने ही दिव्यांग पिता की फावड़े से वार कर हत्या कर दी. यह सनसनीखेज वारदात तुमसर तालुका के खरबी गांव में हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मृतक की पहचान तुकडु बावणे के रूप में हुई है, जिनकी उम्र करीब 65 साल है. बताया जा रहा है कि वह दिव्यांग थे और अपने परिवार के साथ रहते थे. घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है.

क्या है औरा मामला?

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तुकडु बावणे का 27 साल का बेटा गणेश उर्फ सोनू बावणे शराब का आदी था. घटना के दिन आरोपी बेटा गणेश और पिता के बीच किसी बात दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते गंभीर विवाद में बदल गई.

आरोप है कि नशे में धुत्त गणेश ने अपना आपा खो दिया और उसने घर में रखा फावड़ा उठाकर अपने दिव्यांग पिता पर सीधा हमला कर दिया. इस जानलेवा हमले में तुकडु बावणे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

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बीच-बचाव करने आया किशोर भी बना शिकार

बेटे और पिता के बीच चल रहे विवाद और मारपीट को देखकर घर में मौजूद 15 साल का रिश्तेदार आर्यन बावणे बीच-बचाव करने पहुंचा. लेकिन आरोपी का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने आर्यन पर भी फावड़े से हमला कर दिया.

इस हमले में आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तुरंत इलाज के लिए तुमसर के उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही मोहाडी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी गणेश उर्फ सोनू बावणे को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद और शराब की लत इस घटना की प्रमुख वजह हो सकती है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

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