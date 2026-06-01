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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की लागत फिर बढ़ी, 320 मीटर प्रोमेनेड और साइकिल ट्रैक को मिली मंजूरी

मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की लागत फिर बढ़ी, 320 मीटर प्रोमेनेड और साइकिल ट्रैक को मिली मंजूरी

Mumbai Coastal Road Project: अब लोटस जेट्टी से समुद्र महल तक 320 मीटर लंबे विहारपथ (प्रोमेनेड) और साइकिल ट्रैक का निर्माण होगा. जिसके लिए 9 करोड़ 64 लाख रूपए की अतिरिक्त मंजूरी दी गयी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 01 Jun 2026 08:56 AM (IST)
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महाराष्ट्र में मुंबई की कोस्टल रोड परियोजना एक बार फिर चर्चा में है. उसकी वजह है इसकी लागत एक बार फिर बढ़ना. अब लोटस जेट्टी से समुद्र महल तक 320 मीटर लंबे विहारपथ (प्रोमेनेड) और साइकिल ट्रैक का निर्माण होगा. जिसके लिए 9 करोड़ 64 लाख रूपए की अतिरिक्त मंजूरी दी गयी.अब जब परियोजना अंतिम चरण में थी, अचानक नए काम की मंजूरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

बताया जा रहा है कि यह नया प्रोजेक्ट मास्टर प्लान में शामिल नहीं था. शुरूआती योजना और आराखडे में इस चीज का जिक्र कहीं नहीं था. जबकि अब इसे जोड़ा जा रहा है.बीएमसी के मुताबिक यह अतिरिक्त निर्माण पैदलयात्रियों, साइकिल चालकों और  आपातकाल सेवों की आवाजाही के लिए है. इससे कोस्टल रोड का उपयोग सुरक्षित और सुविधाजनक हो जायेगा.

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अचानक काम बढ़ने से बढेगा बोझ 

यहां बता दें कि कोस्टल रोड परियोजना की कुल लागत पहले ही कई गुना बढ़ चुकी है. ऐसे में जब परियोजना अपने अंतिम चरण में है और इसमें नए-नए काम जोड़े जा रहे हैं तो परियोजना की लागत बढ़ने से सवाल उठ रहे हैं. विपक्ष और एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए हैं कि योजना की शुरुआत में इन चीजों को क्यों नहीं शामिल किया गया. इस अतिरिक्त खर्चे का बोझ आम टैक्स पेयर्स पर बढेगा.

लोटल जेट्टी से समुद्र महल-एक अलग अनुभव 

अधिकरियों के मुताबिक 320 मीटर लंबे इस नए विहारपथ और साईकिल ट्रैक से मुंबई वासियों को समुद्र के किनारे बेहतर वाकिंग और साइकिलिंग का अनुभव मिलेगा.यह योजना पूरी तरह यूजर फ्रेंडली है, बढ़ रही लागत के लिए निगरानी बढ़ाई गयी है.

मुंबई कोस्टल रोड परियोजना महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है. इसकी शुरुआत से लेकर अब तक कई बार संशोधन हो चुके हैं. अब देखना ये होगा कि इस नए प्रोजेक्ट के बाद कहीं आगे तो कोई नया बदलाव नहीं होगा. इसके साथ ही बार-बार बढ़ रही समय सीमा से भी सवाल उठ रहे हैं.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Coastal Road MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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