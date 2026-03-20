गैस संकट के बीच मुंबई का कोयला बाजार गरम, छोटे दुकानदार और होटलों में बढ़ी डिमांड

मुंबई में गैस की किल्लत का असर अब सीधे तौर पर कोयला मार्केट पर देखने को मिल रहा है. होटलियर्स, कैटरर्स और सड़क किनारे खाने-पीने का सामान बेचने वाले ठेलेवाले अब मजबूरी में गैस की जगह कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं.

इस बढ़ती मांग का सबसे बड़ा असर दिख रहा है मुंबई के शिवड़ी स्थित कोयला बंदर मार्केट में, जो शहर का सबसे बड़ा कोयला बाजार माना जाता है.

डिमांड में जबरदस्त उछाल

पहले मुंबई में रोजाना करीब 100 से 125 टन कोयले की खपत होती थी , अब यह बढ़कर 200 से 250 टन प्रतिदिन हो गई है. वहीं, शिवड़ी मार्केट में पहले 50–60 टन रोज की मांग थी. अब यह बढ़कर 100–125 टन तक पहुंच गई है.

कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी

पहले कोयला 25 से 30 रुपये प्रति किलो मिलता था जो अब बढ़कर 35 से 40 रुपये प्रति किलो हो गया है.

चारकोल (लकड़ी से बना कोयला) के दाम भी

पहले: ₹20–30 प्रति किलो

अब: ₹35–40 प्रति किलो

यानी कीमतों में करीब ₹5–10 प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

व्यापारियों का कहना है कि मांग दोगुनी से तिगुनी हो चुकी है. कई व्यापारियों के पास सिर्फ 7-8 दिन का स्टॉक बचा है . अगर गैस की किल्लत और लंबे समय तक जारी रही, तो मुंबई में कोयले की भी कमी हो सकती है .

मुंबई के कोयला बाजार में सप्लाई मुख्य रूप से राजस्थान कर्नाटक और अन्य राज्यों से होती है. होटल इंडस्ट्री, कैटरिंग (शादियां, इवेंट्स), वड़ा पाव, अंडा भुर्जी जैसे स्ट्रीट फूड विक्रेता को रोजाना ईंधन की जरूरत होती है और गैस की कमी ने इन्हें कोयले पर निर्भर कर दिया है.

कोयले की किल्लत के भी आसार

मुंबई में कई होटलों और केटरिंग व्यवसायियों ने अब गैस सिलेंडर की जगह कोयले की शेगड़ी का इस्तेमाल खाना बनाने के किए करना शुरू किया है. मुंबई के वडाला शिवडी और कई इलाकों में कोयले के सिगड़ी पर खाना बनाया जा रहा है.

मुंबई में गैस संकट ने कोयले की मांग को अचानक बढ़ा दिया है, जिससे बाजार में तेजी और कीमतों में उछाल आया है. अगर हालात नहीं सुधरे, तो आने वाले दिनों में कोयले की किल्लत भी एक नई समस्या बन सकती है.