Mumbai Missing Link Accident: महाराष्ट्र के मुंबई-पुणे द्रुतगति मार्ग के नए शुरू हुए ‘मिसिंग लिंक’ इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसे के बाद कुछ समय तक राजमार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, एक तेज रफ्तार बस ने 3 निजी वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे यह बड़ा हादसा पेश आया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ लोग वाहनों के अंदर फंस गए.

चार घंटे में दो हादसों से मचा हड़कंप

इस घटना के बाद राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया. हेल्प फाउंडेशन की टीम ने गैस कटर की मदद से वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला. वहीं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों की पहचान करने का काम जारी है.

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पुलिस के अनुसार, मिसिंग लिंक शुरू होने के बाद इस मार्ग पर वाहनों की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ गई है. साथ ही, तेज गति और लापरवाही के कारण हादसों की संख्या भी बढ़ने लगी है.

यातायात पर पड़ा बड़ा असर

हादसे के कारण कुछ समय तक राजमार्ग की कई लेन बंद करनी पड़ीं. बाद में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर चारों लेन दोबारा शुरू की गईं. हालांकि, लगातार चार घंटे के भीतर दो दुर्घटनाएं होने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा. फिलहाल पुलिस इस दुर्घटना के सही कारणों की जांच कर रही है. वहीं इस घटना के बाद ‘मिसिंग लिंक’ मार्ग एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और तेज रफ्तार को लेकर चर्चा में आ गया है.

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