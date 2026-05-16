महाराष्ट्र के बारामती से सांसद और एनसीपी (एसपी) चीफ शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने सरकार से अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिस की टुकड़ी और गाड़ियों को वापस लेने की मांग कर दी है. सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार से अपील करती हूं कि कृपया मेरी सुरक्षा के लिए प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा टुकड़ी और उसके साथ दी गई गाड़ियों को तत्काल वापस ले लिया जाए.

सुप्रिया सुले ने कहा,"वर्तमान में, भारत एक गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. इसके परिणामस्वरूप, ईंधन और अन्य संसाधनों का समझदारी से उपयोग करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है. इस पृष्ठभूमि में, मैं अपनी सरकार से विनम्र अपील करती हूं कि कृपया मेरी सुरक्षा के लिए प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा टुकड़ी और उसके साथ दी गई गाड़ियों को तत्काल वापस ले लिया जाए."

सध्या भारतासमोर भीषण आर्थिक तसेच उर्जासंकट उभा राहिले आहे. परिणामी इंधन आणि इतर संसाधनांचा जपून वापर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर माझे शासनाला नम्र आवाहन आहे की, कृपया आपण माझ्या सुरक्षेसाठी दिलेला पोलीस बंदोबस्त आणि त्यासोबत दिलेली वाहने तातडीने काढून घ्यावी.… — Supriya Sule (@supriya_sule) May 16, 2026

'देश के सामने ऊर्जा का संकट'

उन्होंने आगे कहा, "देश के सामने मौजूद ऊर्जा और आर्थिक संकट के हल हो जाने के बाद, स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए, और यदि अत्यंत आवश्यक हो, तो इसे पुनः बहाल करने पर विचार किया जाना चाहिएं हालांकि, वर्तमान स्थिति में, कृपया मेरी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस सुरक्षा टुकड़ी और गाड़ियों को वापस ले लें."

बता दें कि वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की कम खपत करने की अपील की थी. इसके बाद से कई राज्यों में मंत्रियों ने अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक गाड़ियां कम की हैं या फिर अपने काफिले में कमी कर दी है.

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