कर्ज से बचने के लिए रची मौत की साजिश! दोस्त की हत्या कर खुद को ‘मृत’ साबित करता रहा युवक

Maharashtra Fake Death Conspiracy: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करने वाली एक चौंकाने वाली हत्याकांड सामने आई है. यहां कर्ज और कानूनी परेशानियों से बचने के लिए एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर खुद को मृत साबित करने की साजिश रच डाली. इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब मृतक के भाई को पूरे घटनाक्रम पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

जानकारी के मुताबिक, देवरी तालुका के डोंगरगांव का रहने वाला 28 साल का अंतिम ओमप्रकाश खोटेले ने पोल्ट्री फार्म व्यवसाय के लिए वरी के अर्बन एक बैंक से करीब 5 लाख रुपये का कर्ज लिया था. हालांकि, कारोबार में नुकसान होने के कारण वह मानसिक तनाव में था. इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी मौत का झूठा नाटक रचने की योजना बनाई.

दोस्त को मौत के जाल में फंसाया

इस कर्ज से बचने के लिए आरोपी ने अपने ही गांव के चंद्रकुमार सराटे (46) को निशाना बनाया. 28 अगस्त 2025 की रात वह चंद्रकुमार के घर पहुंचा और जरूरी काम का बहाना बनाकर उन्हें अपने साथ ले गया. इसके बाद वह उन्हें बाह्मणी रेलवे ट्रैक के पास सुनसान इलाके में ले गया, जहां कथित तौर पर उन्हें जबरन शराब पिलाई गई.

Maharashtra: धुले में रिश्तों का कत्ल! पत्नी के सामने हुई बहस के बाद बेटे ने माता-पिता को उतारा मौत के घाट

पुलिस ने बताया कि 29 अगस्त 2025 की सुबह शराब के असर से चंद्रकुमार के असहाय होने पर आरोपी ने दुपट्टे से उनका गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस और बैंक को गुमराह करने के लिए शव को अपने कपड़े पहनाए और जेब में अपना आधार कार्ड व एटीएम कार्ड रख दिए, ताकि लोगों को लगे कि रेलवे हादसे में अंतिम खोटेले की मौत हुई है.

8 महीने तक दुनिया की नजरों में ‘मृत’ रहा आरोपी

आरोपी ने अपनी बाइक रेलवे ट्रैक के पास छोड़ दी और खुद रात के अंधेरे में फरार हो गया. उसने सोचा कि उसकी कथित मौत के बाद बैंक का कर्ज भी खत्म माना जाए. इसी चालाकी के कारण वह करीब आठ महीने तक दुनिया की नजरों में मृत बना रहा.

हालांकि, चंद्रकुमार सराटे के भाई रमेश सराटे को शुरू से ही शक था. आखिकार उन्होंने आमगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. आमगांव पुलिस ने तकनीकी जांच और सबूतों के आधार पर यह साबित कर दिया कि जिसे दुनिया मृत मानती थी, वह अंतिम खोटेले वास्तव में जिंदा है. बाद में आरोपी के पिता उसे पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचे, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

Maharashtra: पत्नी और बच्चों की मौत का गम नहीं सह पाए पिता! ढाई साल बाद उसी जगह जाकर दे दी जान