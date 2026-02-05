हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में साथ लड़ेंगे दोनों NCP, रोहित पवार की अपील, 'अजित दादा के..'

महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में साथ लड़ेंगे दोनों NCP, रोहित पवार की अपील, 'अजित दादा के..'

Maharashtra Zilla Parishad Election: शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने जिला परिषद चुनाव वाले सभी जिलों के वोटर्स से अजित पवार के विचारों का समर्थन करने का आग्रह किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 05 Feb 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने गुरुवार (05 फरवरी) को जिला परिषद चुनाव वाले 12 जिलों के मतदाताओं से दिवंगत नेता अजित पवार को याद करते हुए और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एनसीपी का समर्थन करने की अपील की. ​​NCP (एसपी) और एनसीपी ने 7 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए गठबंधन किया है. दोनों पार्टियां एनसीपी के घड़ी चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं.

'अजित दादा के विचारों को बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि'

रोहित पवार ने एक्स पर लिखा, "आज राज्य के 12 जिला परिषदों के चुनावों के लिए प्रचार का अंतिम दिन है. इस चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए रवाना होने के दौरान वक्त ने हमसे अजीत दादा को छीन लिया. हम सभी जानते हैं कि इस दुखद घटना के कारण, अपनी योजनाओं के बावजूद, पवार परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी उम्मीदवार के प्रचार में शामिल नहीं हो सका. इसलिए, मैं उन सभी बारह जिलों के मतदाताओं से अपील करता हूं कि अजीत दादा को याद करना और उनकी विचारधारा का समर्थन करने का सही समय है, और अजीत दादा के विचारों को आगे बढ़ाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है!"

28 जनवरी को विमान हादसे में अजित पवार का निधन

बारामती में 28 जनवरी को एक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया. अजित पवार एनसीपी के प्रमुख भी थे, जबकि उनके चाचा शरद पवार एनसीपी (एसपी) के अध्यक्ष हैं. अजित पवार के निधन के तीन दिन बाद 31 जनवरी को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

अजित पवार के विचारों का समर्थन करने का आग्रह

अहिल्यानगर जिले के कर्जत-जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले रोहित पवार ने चुनाव वाले सभी जिलों के मतदाताओं से अजित पवार के विचारों का समर्थन करने का आग्रह किया और इसे 'सही समय' बताते हुए दिवंगत नेता को सच्ची श्रद्धांजलि करार दिया. 

7 फरवरी को कहां-कहां जिला परिषद के चुनाव

7 फरवरी को जिन 12 जिला परिषदों में मतदान होगा, वे हैं रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धराशिव और लातूर है. इन्हीं जिलों की 125 पंचायत समितियों के लिए भी उसी दिन वोटिंग होगी. इन 12 जिला परिषदों में 731 सीटों के लिए 2,624 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 125 पंचायत समितियों में 1,462 सीटों के लिए 4,814 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. 

9 फरवरी को वोटों की गिनती

वोटों की गिनती 9 फरवरी को होगी और सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा. जिला परिषद जिला स्तर पर एक स्थानीय सरकारी निकाय है, जो ग्रामीण प्रशासन, विकास, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है. यह पंचायती राज व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है.

Published at : 05 Feb 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Rohit Pawar MAHARASHTRA NEWS
