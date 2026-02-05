मदरसों की जांच और उनके फंडिंग सोर्स को लेकर चल रही बहस पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई का बयान सामने आया है. उन्होंने इस मुद्दे पर दो टूक शब्दों में कहा कि अगर जांच होनी है तो सिर्फ मदरसों तक ही सीमित क्यों रहे, बल्कि सभी संस्थाओं की समान रूप से जांच की जानी चाहिए.

हुसैन दलवई ने कहा, “अगर आप मदरसों की जांच कर रहे हैं और यह पूछ रहे हैं कि फंड कहां से आते हैं, तो मैं पूछता हूं,आरएसएस को फंड कहां से मिलते हैं? उसकी भी जांच कीजिए. बड़े मंदिरों को फंड कहां से मिलते हैं? उसकी भी जांच कीजिए. मुद्दा यह है कि सिर्फ मदरसों की ही बात क्यों? सबकी बात कीजिए.”

दलवई के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. उनका कहना है कि किसी एक समुदाय या संस्था को चुनकर सवाल उठाना सही नहीं है.

Mumbai, Maharashtra: Congress leader Hussain Dalwai says, "If you are investigating madrasas, asking where the funds come from-I ask, where does the RSS get its funds from? Look into that too. Where do big temples get their funds? Look into that too. The point is, why talk only… pic.twitter.com/BabHFY6sJz — IANS (@ians_india) February 5, 2026

सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मदरसों की जांच के नाम पर एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि देश में कई तरह की सामाजिक, धार्मिक और वैचारिक संस्थाएं काम कर रही हैं, जिन्हें अलग-अलग स्रोतों से फंड मिलता है. ऐसे में अगर पारदर्शिता की बात की जा रही है, तो यह नियम सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए.

आरएसएस और मंदिरों का भी जिक्र

दलवई ने अपने बयान में साफ तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बड़े मंदिरों का नाम लेते हुए कहा कि इन संस्थाओं को मिलने वाले फंड की भी उसी तरह जांच होनी चाहिए, जैसी मदरसों की की जा रही है. उनका कहना है कि इससे ही निष्पक्षता और भरोसा कायम रहेगा.

इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया आना तय माना जा रहा है. विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुट सकता है, फिलहाल, मदरसों की जांच का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है.