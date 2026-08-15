स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'देशद्रोहियों की जान...', 15 अगस्त पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

'देशद्रोहियों की जान...', 15 अगस्त पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

Dhirendra krishna Shashtri News: बागेश्वर धाम में स्वतंत्रता दिवस पर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा, "अब देश के लिए जान देंगे नहीं, देशद्रोहियों की जान ले लेंगे."

Written By : अंबुज पांडेय |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 15 Aug 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके एक बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा, "अब देश के लिए जान देंगे नहीं, बल्कि देशद्रोहियों की जान ले लेंगे." शास्त्री के इस बयान के बाद हलचल पैदा हो गई है.

दरअसल बागेश्वर धाम परिसर स्थित वैदिक गुरुकुलम् में स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व बड़े ही उत्साह, उल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया. इस अवसर पर गुरुकुल के विद्यार्थियों (वटुकों) और आचार्यों ने ध्वजारोहण किया तथा देशभक्ति गीत "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" गाकर पर्व का जश्न मनाया.

दतिया: नर्सिंग अधीक्षक नियुक्ति निरस्त, HC का बड़ा फैसला

कार्यक्रम के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने दिया ये बयान

ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और एक कड़ा संदेश भी साझा किया. उन्होंने एक बार फिर तीखी बयानबाजी कर दी है.

पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अब तक लोग कहते थे कि 'देश के लिए जान दे देंगे, मर-मिटेंगे', लेकिन अब 80वें स्वतंत्रता दिवस के बाद देशवासियों को नया संकल्प लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब देश के लिए जान देंगे नहीं, बल्कि देश के खिलाफ काम करने वालों और देशद्रोहियों की जान ले लेंगे.

उत्सव देखकर अपना बचपन याद आ गया- धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

गुरुकुल में बच्चों के उत्साह और देशभक्ति के माहौल को देखकर उन्होंने खुशी जताई और मुस्कुराते हुए कहा कि इस उत्सव को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया, हालांकि वे अभी ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं. बता दें कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई बड़ी हस्तियों ने देशवासियों की शुभकामनाएं दी हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. इस दौरान नेताओं ने ध्वजारोहण भी किया है. 

मध्य प्रदेश में 24 घंटे खुल सकेंगे दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, मिली मंजूरी

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
15 August Independence Day Dhirendra Krishna Shashtri MADHYA PRADESH NEWS Independence Day 2026 80th Independence Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
'देशद्रोहियों की जान...', 15 अगस्त पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान
'देशद्रोहियों की जान...', 15 अगस्त पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान
मध्य प्रदेश
दतिया: नर्सिंग अधीक्षक नियुक्ति निरस्त, HC का बड़ा फैसला
दतिया: नर्सिंग अधीक्षक नियुक्ति निरस्त, HC का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में 24 घंटे खुल सकेंगे दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, मिली मंजूरी
मध्य प्रदेश में 24 घंटे खुल सकेंगे दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, मिली मंजूरी
मध्य प्रदेश
अभिजीत दीपके बोले, 'एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या...'
अभिजीत दीपके बोले, 'एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ !
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
राजस्थान
'कोई दिमागी नक्सली...', PM मोदी के संबोधन पर बोले सचिन पायलट
'कोई दिमागी नक्सली...', PM मोदी के संबोधन पर बोले सचिन पायलट
क्रिकेट
'आइए ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो...' कोहली-रोहित ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई
'आइए ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो...' कोहली-रोहित ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई
बॉलीवुड
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
सनी देओल की फिल्म से 300% ज्यादा कलेक्शन तो इस साउथ मूवी ने कर डाला, फ्राइडे को लूटा बॉक्स ऑफिस
इंडिया
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
इंडिया
झंडा फहराने से लेकर बच्चों से हाथ मिलाने तक, PM मोदी के दिखे कई रंग
झंडा फहराने से लेकर बच्चों से हाथ मिलाने तक, PM मोदी के दिखे कई रंग
हेल्थ
Pankaj Bhadouria Chemotherapy Hair Loss: कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
कीमो में बाल झड़ना महिलाओं को इतना क्यों तोड़ देता है? जानें वजह
एग्रीकल्चर
Saffron Cultivation: केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
केसर की खेती भारत में कहां-कहां होती है, क्यों है इतनी मुश्किल?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget