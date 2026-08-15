'देशद्रोहियों की जान...', 15 अगस्त पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके एक बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा, "अब देश के लिए जान देंगे नहीं, बल्कि देशद्रोहियों की जान ले लेंगे." शास्त्री के इस बयान के बाद हलचल पैदा हो गई है.

दरअसल बागेश्वर धाम परिसर स्थित वैदिक गुरुकुलम् में स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व बड़े ही उत्साह, उल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया. इस अवसर पर गुरुकुल के विद्यार्थियों (वटुकों) और आचार्यों ने ध्वजारोहण किया तथा देशभक्ति गीत "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" गाकर पर्व का जश्न मनाया.

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कार्यक्रम के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने दिया ये बयान

ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और एक कड़ा संदेश भी साझा किया. उन्होंने एक बार फिर तीखी बयानबाजी कर दी है.

पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अब तक लोग कहते थे कि 'देश के लिए जान दे देंगे, मर-मिटेंगे', लेकिन अब 80वें स्वतंत्रता दिवस के बाद देशवासियों को नया संकल्प लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब देश के लिए जान देंगे नहीं, बल्कि देश के खिलाफ काम करने वालों और देशद्रोहियों की जान ले लेंगे.

उत्सव देखकर अपना बचपन याद आ गया- धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

गुरुकुल में बच्चों के उत्साह और देशभक्ति के माहौल को देखकर उन्होंने खुशी जताई और मुस्कुराते हुए कहा कि इस उत्सव को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया, हालांकि वे अभी ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं. बता दें कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई बड़ी हस्तियों ने देशवासियों की शुभकामनाएं दी हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. इस दौरान नेताओं ने ध्वजारोहण भी किया है.

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