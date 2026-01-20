शिंदे गुट या BJP, किसका हो BMC में मेयर? रामदास अठावले का बड़ा बयान, 'शिवसेना के...'

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार (19 जनवरी) को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मुंबई के महापौर का पद मिलना चाहिए क्योंकि हाल में हुए बीएमसी चुनाव में उसने सबसे अधिक सीट जीती हैं. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के अध्यक्ष आठवले ने कहा कि विभिन्न दलों वाले गठबंधन में आम तौर पर सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी को महापौर का पद दिया जाता है.

अठावले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी ने 227 सदस्यीय बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के लिए हुए चुनाव में 89 सीट जीतीं जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीट पर जीत हासिल हुई.

CM देवेंद्र फडणवीस और शिंदे मुद्दे को सुलझा लेंगे- अठावले

उन्होंने कहा, “यह भी तथ्य है कि शिवसेना के समर्थन के बिना बीजेपी अपना महापौर नहीं बना सकती. मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री शिंदे चर्चा के बाद मुद्दे को सुलझा लेंगे.” मुंबई के महापौर पद को लेकर अटकलें उस समय तेज हो गईं जब शिंदे ने अपने नवनिर्वाचित 29 पार्षदों को एक होटल में भेज दिया. इस बीच यह चर्चा भी है कि शिंदे चाहते हैं कि कम से कम पहले ढाई साल तक के लिए बीएमसी महापौर का पद उनकी पार्टी को मिले.

मुंबई को महायुति का मेयर मिलेगा- एकनाथ शिंदे

उधर, शिवसेना के 29 पार्षदों को फाइव स्टार होटल में रखे जाने के फैसले से पैदा हुई अटकलों के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. उन्होंने रविवार (19 जनवरी) को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के नवनिर्वाचित शिवसेना सदस्यों से बातचीत के बाद कहा कि मुंबई को महायुति का मेयर मिलेगा. हाल में हुए महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को मामूली बहुमत मिलने के बाद शिंदे की पार्टी ने अपने पार्षदों को एक होटल में रखा है.

पार्षदों को होटल में रखने पर क्या बोले शिंदे?

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उबाठा) पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि मतदाताओं ने भावनात्मक मुद्दों के बजाय विकास को चुना है. उन्होंने कहा, ‘‘मुंबई में महायुति का मेयर होगा. कल्याण-डोम्बिवली जैसे पड़ोसी शहरों में भी महायुति के मेयर होंगे.’’ पार्षदों को एक आलीशान होटल में निगरानी में रखे जाने के आरोपों को खारिज करते हुए शिंदे ने कहा कि शिवसेना निडर है. होटल में नए पार्षदों को आपस में बातचीत करने के लिए एक साझा मंच मिलेगा. मैं उनसे मिलना चाहता था.’’