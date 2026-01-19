'उद्धव ठाकरे- संजय राउत उल्टे भी लटक जाएं तो...', मेयर पद को लेकर संजय निरुपम का बड़ा बयान

मुंबई में मेयर पद को लेकर सियासत गरमाई हुई है. इस बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बीएमसी चुनाव में बीजेपी-गठबंधन की जीत के बाद कहा कि अगला महापौर महायुति का ही होगा. मुंबई के मतदाताओं ने यह साफ कर दिया है कि मेयर महायुति का होना चाहिए, इसलिए उन्होंने हमें बहुमत दिया है. उन्होंने कहा कि 16 तारीख को वोटरों ने हमें अपना जनादेश दे दिया है. मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि महायुति का महापौर बनना चाहिए.

'उल्टे भी लटक जाएं तो उनका मेयर नहीं बनेगा'

मुंबई के महापौर का जिक्र करते हुए शिवसेना नेता संजय निरुपम ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा, "इन दोनों के घर में बेचैनी मची हुई है. मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत उल्टे लटक जाएं, तब भी उनका महापौर नहीं बनेगा."

उन्होंने ये भी कहा, "यह मुंबई के मतदाताओं का फैसला है-अगला महापौर उद्धव ठाकरे की पार्टी का नहीं बनेगा. वर्षों तक उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बीएमसी की तिजोरी को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है. इसी कारण मुंबई ने महायुति को जनादेश दिया है."

'उद्धव ठाकरे का बीएमसी पर नहीं होना चाहिए कंट्रोल'

शिवसेना नेता ने आगे कहा, "ठाकरे की पार्टी का बीएमसी पर किसी भी तरह से कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यह आदेश मुंबई के मतदाताओं ने दिया है. जहां तक महापौर के चुनाव की बात है, तो मैं एक बात इस में जोड़ना चाहता हूं कि महापौर के आरक्षण की कैटेगरी तय होना अभी बाकी है. उसके लिए लॉटरी निकाली जाएगी. लॉटरी निकालने की प्रक्रिया आने वाले एक-दो दिनों में पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद महापौर चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और चुनाव होगा."

वहीं बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के घुसपैठ वाले बयान पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि उनके हर शब्द और हर बयान के पीछे कुछ न कुछ होता है. जब उन्होंने चुनाव के दौरान बिहार में प्रचार किया था, तो कहा था कि वह जंगल राज को खत्म कर देंगे और पूरा बिहार उनके साथ खड़ा था.