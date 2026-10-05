ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्ररामदास अठावले का निशाना, 'अभिजीत दीपके के दिमाग में ज्यादा हवा...'

रामदास अठावले का निशाना, 'अभिजीत दीपके के दिमाग में ज्यादा हवा...'

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के पास दूसरा और कोई काम नहीं है. वो सिर्फ इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन करते रहते हैं. वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 05 Oct 2026 11:41 PM (IST)
Preferred Sources

सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के आंदोलन और अभिजीत दीपके की ओर से पीएम मोदी को लेकर दिए बयानों पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अभिजीत दीपके के दिमाग में ज्यादा हवा चली गई है. ये प्रधानमंत्री के बारे में उल्टी सीधी बात करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं.

रामदास अठावले ने कहा, ''अभिजीत दीपके बोलता है कि प्रधानमंत्री की कितनी पढ़ाई हुई थी. उनको ये पूछने का क्या अधिकार है? ये बाबा साहेब का इसी तरह अपमान करता रहेगा तो जनता इनके खिलाफ आवाज उठाएगी.''

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
'ये हालत हो गई है?' अभिजीत दीपके का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले जावेद अख्तर
'ये हालत हो गई है?' अभिजीत दीपके का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले जावेद अख्तर
महाराष्ट्र
'पत्नी को I Love You' वाले ओवैसी के बयान पर नितेश राणे बोले, 'पागल आदमी...'
'पत्नी को I Love You' वाले ओवैसी के बयान पर नितेश राणे बोले, 'पागल आदमी...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'SIR में नाम न काटने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि...', बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
महाराष्ट्र: 'SIR में नाम न काटने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि...', बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
महाराष्ट्र
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'

सीजेपी सिर्फ इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन करते हैं- अठावले

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ''कॉकरोच जनता पार्टी के पास दूसरा और कोई काम नहीं है. वो खाली इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन करते रहते हैं. उनको आंदोलन करने का अधिकार है. लेकिन अभिजीत दीपके बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं. दीपके शिवाजी पार्क में जाते हैं लेकिन 100 मीटर पर वहां बाबा साहब आंबेडकर जी की चैत्य भूमि है, वहां नहीं जाते हैं.''

अनावश्यक विषय पर आंदोलन ठीक नहीं- अठावले

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने एसआईआर को लेकर कहा, ''अभी ज्ञानेश कुमार जी की इस्तीफे की मांग बहुत तेजी से चल रही है. लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन अनावश्यक विषय पर आंदोलन करके अपनी ताकत खर्च करना ठीक नहीं है. मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार ने जो एसआईआर लाया था, उसमें यह था कि 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए, इसी तरह की बहस अभी हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन मेरे पास उसके आंकड़े हैं, जो 13 करोड़ लोगों के जो नाम हटाए गए थे, उसमें कम से कम 2 करोड़ 8 लाख जो लोग हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, उनके नाम निकालना जरूरी था. 

एसआईआर इसलिए था कि पारदर्शी चुनाव हो- अठावले

उन्होंने आगे कहा, ''दूसरा जो 3 करोड़ लोग हैं, ये लोग लापता हैं. मतलब उनके नाम तो उधर है, लेकिन वोटिंग के लिए जाते नहीं हैं. इसके पहले भी उन्होंने कभी वोटिंग नहीं किया है. इसीलिए वो 6 करोड़ 3 लाख लोगों के नाम इलेक्शन कमिशन को हटाने पड़े हैं. एसआईआर इसलिए था कि पारदर्शी चुनाव हो.''

SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 11:41 PM (IST)
Tags :
RAMDAS ATHAWALE MAHARASHTRA NEWS Abhijeet Dipke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'ये हालत हो गई है?' अभिजीत दीपके का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले जावेद अख्तर
'ये हालत हो गई है?' अभिजीत दीपके का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले जावेद अख्तर
महाराष्ट्र
'पत्नी को I Love You' वाले ओवैसी के बयान पर नितेश राणे बोले, 'पागल आदमी...'
'पत्नी को I Love You' वाले ओवैसी के बयान पर नितेश राणे बोले, 'पागल आदमी...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'SIR में नाम न काटने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि...', बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
महाराष्ट्र: 'SIR में नाम न काटने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि...', बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
महाराष्ट्र
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
Advertisement

वीडियोज

Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश कुमार को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी? | BJP | Congress | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
जम्मू और कश्मीर
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4: 'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
दिल्ली NCR
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
इंडिया
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
हेल्थ
एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां
एक दिन में कितना प्रोटीन जरूरी, उम्र के हिसाब से जानें यहां
इंडिया
मोदी कैबिनेट का होगा विस्तार! इन दो केंद्रीय मंत्रियों का जाना तय? समझें पूरी बात
मोदी कैबिनेट का होगा विस्तार! इन दो केंद्रीय मंत्रियों का जाना तय? समझें पूरी बात
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget