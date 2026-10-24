'हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी...', जन आक्रोश मोर्चे पर भड़के आसिफ शेख

मालेगांव में इस्लाम पार्टी के प्रमुख आसिफ शेख ने हिंदू जन आक्रोश मोर्चा, बीजेपी सरकार, संविधान और लोकतंत्र को लेकर बयान दिया है. उन्होंने सकल हिंदू समाज के बैनर तले महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में निकाले जा रहे हिंदू जन आक्रोश मोर्चों पर सवाल उठाए. साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में नहीं हैं, बल्कि बीजेपी खतरे में है. आसिफ शेख ने संविधान और कानून पर भरोसा जताते हुए कहा कि इस्लाम पार्टी भी विपक्ष की तरह सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी.

आसिफ शेख ने कहा, "महाराष्ट्र में सकल हिंदू समाज की ओर से हर जिले और हर गांव में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला जाता है. कभी अहमदनगर, कभी नासिक, कभी मालेगांव, कभी मुंबई और कभी किसी दूसरे शहर में. नितेश राणे और उनकी पूरी टीम सकल हिंदू समाज के बैनर तले जन आक्रोश मोर्चा निकालती है और कहती है कि हिंदू खतरे में हैं."

मनोज जरांगे पर भड़के रामदास कदम, बोले- 'एकनाथ शिंदे को खत्म करने की साजिश'

उन्होंने आगे कहा, "समझ में नहीं आता कि बीजेपी की हुकूमत है, तुम तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो. महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद हिंदू खतरे में हैं? हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी खतरे में है. इसके लिए तुम हिंदुओं का सहारा लेते हो और अल्लाह का करम है."

Malegaon, Maharashtra: The Islam Party Chief Asif Shaikh says, "Hindu Akrosh Morcha rallies are organized across Maharashtra. The Sakal Hindu Samaj organizes these rage rallies in every district and village sometimes in Ahmednagar, sometimes in Nashik, sometimes in Malegaon, sometimes in Mumbai, and at various other places. Nitesh Rane and his entire team lead these Sakal Hindu Samaj Jan Akrosh Morchas, claiming that Hindus are in danger...." — IANS (@ians_india) October 24, 2026

'मुसलमानों को डराना बंद कर दो'

आसिफ शेख ने कहा, "हिंदुस्तान में एक आदमी मुझे बता दो कि किसी मुसलमान ने कभी कहा हो कि मुसलमान खतरे में हैं. एक आदमी बता देना, एक वीडियो दिखा देना या किसी अखबार की एक हेडलाइन बता देना कि किसी मुसलमान ने कभी ऐसा कहा हो कि मुसलमान खतरे में हैं. क्यों नहीं कहा? इसकी वजह क्या है? अल्लाह का करम है कि मुसलमानों का ईमान बहुत मजबूत है. वह सिर्फ अल्लाह से डरता है. इन ऐरे-गैरे नत्थू खैरों से हम कभी डरने वाले नहीं हैं. मुसलमान इन पाखंडियों से डरने वाला नहीं है. तुम डराना बंद कर दो."

उन्होंने आगे कहा, "यह मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है. सकल हिंदू समाज के नाम पर जो दुकान चलाई जा रही है, मैं उनसे कह रहा हूं कि यह दुकान बंद कर दो. तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. तुम अब सिर्फ आक्रोश से डरने लगे हो. आक्रोश से डरने लगे हो. अभी तो मियां भाई सड़क पर आया ही नहीं है. तुम सिर्फ आक्रोश से ही लड़ लो, उससे भी डर रहे हो. अभी हमें सड़क पर नहीं आना है, लेकिन हमें डराने की कोशिश मत करना. इसकी वजह यह है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को मानते हैं. हमें कानून पर यकीन है. हम संविधान की रक्षा करेंगे और इस देश की रक्षा करेंगे. ये हमारे विचार हैं."

NRC और वोटर लिस्ट को लेकर क्या कहा?

आसिफ शेख ने NRC और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कहा, "यह मशीन का विषय नहीं है. सबसे पहले आज जो मुद्दा हमारे सामने है, वह देश के सामने खड़ा मुद्दा है. NRC के नाम पर 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं. पहले हमें इसके खिलाफ लड़ना है. पहले गणेश कुमार को हटाना है."

मराठा आंदोलन रोकने के लिए 500 करोड़? मनोज जरांगे के दावे से हलचल

इस्लाम पार्टी के प्रमुख ने कहा, "हमें संविधान बचाना है, देश बचाना है और लोकतंत्र बचाना है. यह लड़ाई विपक्ष जिस तरह सड़क पर लड़ रहा है, उसी तरह इस्लाम पार्टी भी सड़क पर उतरेगी. यही हमारा पहला और प्रमुख एजेंडा होगा. बाकी सभी मुद्दों पर बाद में लड़ाई लड़ी जाएगी."