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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी...', जन आक्रोश मोर्चे पर भड़के आसिफ शेख

'हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी...', जन आक्रोश मोर्चे पर भड़के आसिफ शेख

मालेगांव में इस्लाम पार्टी प्रमुख आसिफ शेख ने कहा कि हिंदू खतरे में नहीं, बल्कि बीजेपी खतरे में है. उन्होंने हिंदू जन आक्रोश मोर्चे पर सवाल उठाए. उन्होंने संविधान, लोकतंत्र और NRC पर अपनी बात रखी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 24 Oct 2026 09:51 AM (IST)
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मालेगांव में इस्लाम पार्टी के प्रमुख आसिफ शेख ने हिंदू जन आक्रोश मोर्चा, बीजेपी सरकार, संविधान और लोकतंत्र को लेकर बयान दिया है. उन्होंने सकल हिंदू समाज के बैनर तले महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में निकाले जा रहे हिंदू जन आक्रोश मोर्चों पर सवाल उठाए. साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में नहीं हैं, बल्कि बीजेपी खतरे में है. आसिफ शेख ने संविधान और कानून पर भरोसा जताते हुए कहा कि इस्लाम पार्टी भी विपक्ष की तरह सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी.

आसिफ शेख ने कहा, "महाराष्ट्र में सकल हिंदू समाज की ओर से हर जिले और हर गांव में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला जाता है. कभी अहमदनगर, कभी नासिक, कभी मालेगांव, कभी मुंबई और कभी किसी दूसरे शहर में. नितेश राणे और उनकी पूरी टीम सकल हिंदू समाज के बैनर तले जन आक्रोश मोर्चा निकालती है और कहती है कि हिंदू खतरे में हैं."

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उन्होंने आगे कहा, "समझ में नहीं आता कि बीजेपी की हुकूमत है, तुम तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो. महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद हिंदू खतरे में हैं? हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी खतरे में है. इसके लिए तुम हिंदुओं का सहारा लेते हो और अल्लाह का करम है."

'मुसलमानों को डराना बंद कर दो'

आसिफ शेख ने कहा, "हिंदुस्तान में एक आदमी मुझे बता दो कि किसी मुसलमान ने कभी कहा हो कि मुसलमान खतरे में हैं. एक आदमी बता देना, एक वीडियो दिखा देना या किसी अखबार की एक हेडलाइन बता देना कि किसी मुसलमान ने कभी ऐसा कहा हो कि मुसलमान खतरे में हैं. क्यों नहीं कहा? इसकी वजह क्या है? अल्लाह का करम है कि मुसलमानों का ईमान बहुत मजबूत है. वह सिर्फ अल्लाह से डरता है. इन ऐरे-गैरे नत्थू खैरों से हम कभी डरने वाले नहीं हैं. मुसलमान इन पाखंडियों से डरने वाला नहीं है. तुम डराना बंद कर दो."

उन्होंने आगे कहा, "यह मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है. सकल हिंदू समाज के नाम पर जो दुकान चलाई जा रही है, मैं उनसे कह रहा हूं कि यह दुकान बंद कर दो. तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. तुम अब सिर्फ आक्रोश से डरने लगे हो. आक्रोश से डरने लगे हो. अभी तो मियां भाई सड़क पर आया ही नहीं है. तुम सिर्फ आक्रोश से ही लड़ लो, उससे भी डर रहे हो. अभी हमें सड़क पर नहीं आना है, लेकिन हमें डराने की कोशिश मत करना. इसकी वजह यह है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को मानते हैं. हमें कानून पर यकीन है. हम संविधान की रक्षा करेंगे और इस देश की रक्षा करेंगे. ये हमारे विचार हैं."

NRC और वोटर लिस्ट को लेकर क्या कहा?

आसिफ शेख ने NRC और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कहा, "यह मशीन का विषय नहीं है. सबसे पहले आज जो मुद्दा हमारे सामने है, वह देश के सामने खड़ा मुद्दा है. NRC के नाम पर 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं. पहले हमें इसके खिलाफ लड़ना है. पहले गणेश कुमार को हटाना है."

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इस्लाम पार्टी के प्रमुख ने कहा, "हमें संविधान बचाना है, देश बचाना है और लोकतंत्र बचाना है. यह लड़ाई विपक्ष जिस तरह सड़क पर लड़ रहा है, उसी तरह इस्लाम पार्टी भी सड़क पर उतरेगी. यही हमारा पहला और प्रमुख एजेंडा होगा. बाकी सभी मुद्दों पर बाद में लड़ाई लड़ी जाएगी."

About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Oct 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Asif Sheikh MAHARASHTRA NEWS
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