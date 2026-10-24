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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअमिताभ बच्चन को मिली धमकी के पीछे विदेश का कनेक्शन? नॉर्वे से भेजा गया था मेल

अमिताभ बच्चन को मिली धमकी के पीछे विदेश का कनेक्शन? नॉर्वे से भेजा गया था मेल

मुंबई में बम धमकी मामले में पता चला है कि मेल नार्वे से किया गया था. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गयीं हैं. मेल भेजने के लिए VPN का इस्तेमाल किया गया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 24 Oct 2026 02:07 PM (IST)
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महाराष्ट्र के मुंबई में शुक्रवार को एक धमकी भरा ई-मेल मिला था, जिसमें अमिताभ बच्चन के घर और दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम स्थल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. अब जांच में खुलासा हुआ है कि यह धमकी भरा मेल नार्वे से आया था. विदेश से आए ईमेल में हर किसी को किया परेशान मामले में पुलिस ने नॉन कॉग्निजेबल (NC) दर्ज कर जांच शुरू की है. सूत्रों ने बताया धमकी भरा ईमेल भेजने के लिए VPN (वर्चुअल प्राइवेट नंबर) का इस्तेमाल किया गया.

बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में यह ईमेल नॉर्वे देश से भेजा गया है ऐसा दिखाई दे रहा है. इस मामले में मुंबई पुलिस और साइबर क्राइम जांच कर रही है. जिसमें और भी कई क्लू मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, शूटर्स को मिल रही थी पुलिस की इनफार्मेशन!

स्कूल और मेयर दफ्तर को भी मिली थी धमकी 

आपको बता दें कि कल मुंबई और नवी मुंबई में धमकी भरे ई-मेल मिले थे. नवी मुंबई के ऐरोली स्थित वाइबग्योर हाई स्कूल (Vibgyor High School) को ई-मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. ई-मेल में पंजाबी गायक दलजीत दोसांझ को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई थी.

27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में दलजीत दोसांझ का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसी ई-मेल में मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े के कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. ऋतु तावड़े को धमकी मिलने की यह तीसरी घटना बताई जा रही है.

इसके अलावा, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले ‘जलसा’ पर भी हमले की धमकी दी गई थी. ई-मेल में ग्रेनेड से हमला करने की बात कही गई थी. धमकी में 27 से 30 अक्टूबर के बीच निशाना बनाने का भी जिक्र किया गया था.

मुंबई पुलिस अलर्ट 

धमकी भरे ई-मेल मिलने के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट है और सभी जगह सघन तलाशी अभियान चलाया. कहीं भी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है. इसके बावजूद पुलिस ने सतर्कता में कोई कमी नहीं की है. अब ये धमकी वाकई कोई गंभीर है या फिर किसी ने शरारत इसको लेकर भी अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है.

यह भी पढ़ें: मुंबई ATS को मिली बड़ी कामयाबी, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध को दबोचा

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 24 Oct 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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