टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा खुलासा, शूटर्स को मिल रही थी पुलिस की इनफार्मेशन!

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में जांच के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. पुलिस के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने वाले शूटर्स अपने हैंडलर के लगातार संपर्क में थे. उन्हें फोन कॉल और मैसेज के जरिए निर्देश दिए जा रहे थे. इतना ही नहीं, शूटर्स तक टीवी न्यूज चैनलों पर चल रही खबरों की जानकारी भी पहुंचाई जा रही थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों को लगातार अपडेट कौन दे रहा था और इस पूरे मामले में किन लोगों की भूमिका है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फायरिंग के बाद शूटर्स और उनके हैंडलर के बीच लगातार बातचीत हो रही थी. आरोपियों को बताया जा रहा था कि पुलिस उनकी पहचान और लोकेशन तक पहुंचने के लिए कितनी आगे बढ़ चुकी है. जांच के दौरान जब फायरिंग से जुड़े वीडियो और व्लॉगर्स के फुटेज टीवी चैनलों पर दिखाए गए, तब आरोपी रेहान अंसारी को मैसेज भेजकर वहां से निकलने की चेतावनी दी गई.

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जांचकर्ताओं को संदेह है कि कोई व्यक्ति टीवी न्यूज चैनलों पर नजर रख रहा था और वहां से मिलने वाली जानकारी शूटर्स तक पहुंचा रहा था. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वह व्यक्ति कौन है और किसके इशारे पर काम कर रहा था.

अनिल पंडित समेत अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को संदेह है कि रेहान को कम्युनिकेशन ऐप के जरिए निर्देश देने वालों में अनिल पंडित की भूमिका हो सकती है. उसके अमेरिका में मौजूद होने की आशंका जताई गई है. इसके अलावा, हाल ही में सोनीपत से गिरफ्तार किए गए अंकित खटक और समीर खत्री की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के पास से कुछ वीडियो, फोटो और बातचीत से जुड़ी जानकारी मिली है. जांच में यह भी सामने आया कि पुलिस की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद आरोपी अपनी यात्रा के साधन बदल रहे थे. हालांकि, टीवी न्यूज से जानकारी जुटाकर शूटर्स तक पहुंचाने वाले व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो सकी है.

बाइक से फरार हुए, फिर ट्रेन और कैब से किया सफर

टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर को फायरिंग करने के बाद तीनों आरोपी बाइक से फरार हो गए थे. इसके बाद उन्होंने ट्रेन और कैब के जरिए अलग-अलग जगहों पर सफर किया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने मोबाइल नेटवर्क के बजाय इंटरनेट आधारित कॉलिंग का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी बातचीत को ट्रैक करना मुश्किल हो गया.

हालांकि, कैब ड्राइवर से हुई एक सामान्य फोन कॉल पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुई. इसी कॉल के जरिए जांचकर्ताओं को आरोपियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद मुंबई पुलिस से मिली सूचना के आधार पर राजस्थान के कोटा में तीनों आरोपियों को ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया.

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सूरत से दो हथियार और 10 कारतूस बरामद

मामले की जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम ने 23 अक्टूबर 2026 को गुजरात के सूरत से दो हथियार और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए. पुलिस इस बरामदगी के आधार पर भी मामले की जांच आगे बढ़ा रही है.

इस मामले में पुलिस अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार तीन आरोपी फूल सिंह (18), रेहान रहीसुद्दीन अंसारी (18) और ऋतिक महतो (22) 31 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में हैं.