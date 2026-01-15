कौन होगा BMC का मेयर? नतीजों से पहले रामदास अठावले का बड़ा दावा, 'उद्धव ठाकरे का...'

बीएमसी चुनाव को लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले ने दावा किया कि महायुति बीएमसी में 140 से 150 सीट जीतने वाली है और महापौर महायुति का ही बनेगा. 16 जनवरी का दिन हमारा है. बीएमसी चुनाव में वोटरों ने गुरुवार को अपने मत का प्रयोग किया. हालांकि, मतदान में इस्तेमाल की जाने वाली स्‍याही को लेकर बवाल हो गया है. शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वोटिंग में इस्‍तेमाल की जा रही स्‍याही पर सवाल उठाया है. इसे लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विपक्ष पर निशाना साधा है. रामदास अठावले ने कहा कि इसका मतलब है कि विपक्ष उंगली से स्याही हटाकर बोगस वोटिंग करने की कोशिश कर रहा है.

विपक्ष पर अठावले ने साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि विपक्षी दलों का जो आरोप है कि स्याही निकाली जा रही है, यह उनके पास बोगस वोटिंग करने का आइडिया है. जिन्हें स्याही निकालने की आदत है, वे ही ऐसा कर रहे हैं. इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. चुनाव आयोग को इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए. आयोग ने सही कदम उठाया है कि एसआईआर के जरिए अब कोई व्यक्ति दो बार वोट नहीं डाल सकता. विपक्ष को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए.

रामदास अठावले ने उन वोटरों का जिक्र किया जो वोट देने के लिए बाहर नहीं निकले. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक कानून बनने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति को वोट देना अनिवार्य हो. चुनाव आयोग को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए.

उद्धव ठाकरे दिन जा चुका है- अठावले

बीएमसी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कल का दिन हमारा है. उद्धव ठाकरे का दिन जा चुका है. अब माहौल हमारे पक्ष में है. महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करोड़ों रुपए की योजनाएं आई हैं. मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा. हमें 140 से 150 सीटें मिल सकती हैं. उन्होंने कहा कि हमारे लोग चुनकर आएंगे तो भी हम महायुति के साथ रहेंगे. दूसरी ओर 29 महापालिकाओं में से 25 जगहों पर महायुति का मेयर बन सकता है.

आदित्य ठाकरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी वे छोटे हैं. देवेंद्र फडणवीस की नकल करना और उनका अपमान करना ठीक नहीं है. वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं. उद्धव ठाकरे को उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि जिनके पास ज्यादा अक्ल नहीं होती, वे ही नकल करते हैं.