BMC चुनाव: 10 बजे से शुरू होगी काउंटिंग, फाइनल नतीजे आने में हो सकती है देरी, जानें वजह

बीएमसी चुनाव में वोटिंग के बाद 16 जनवरी को मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नतीजों की घोषणा में देरी होने की संभावना है. गुरुवार (15 जनवरी) को सिविक अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में 2017 की तरह सभी 227 चुनावी वार्डों में एक साथ वोटों की गिनती के बजाय, फेज वाइज काउंटिंग होने से शुक्रवार सुबह गिनती शुरू होने पर नतीजों की घोषणा में देरी हो सकती है.

एक प्रेस रिलीज में, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने कहा कि गुरुवार (15 जनवरी) को हुए चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती महानगर के 23 केंद्रों पर सुबह 10 बजे शुरू होगी. पिछले चुनावों की तरह, सभी वार्डों की गिनती एक साथ शुरू नहीं होगी. इसके बजाय, एक बार में दो वार्डों के वोटों की गिनती की जाएगी. इसका मतलब है कि सभी 227 वार्डों के बजाय, सुबह 10 बजे सिर्फ 46 वार्डों की गिनती शुरू होगी.

एक बार में सिर्फ दो वार्डों के वोटों की गिनती

अधिकारियों के अनुसार, गिनती की इस बदली हुई प्रक्रिया के कारण, पिछले चुनावों के विपरीत, प्रक्रिया शुरू होते ही सभी 227 सीटों के रुझान उपलब्ध नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना है कि सभी सीटों के नतीजे बहुत देर से घोषित किए जाएं. पिछले हफ्ते सिविक हेडक्वार्टर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, BMC अधिकारियों ने कहा, ''एक बार में सिर्फ दो वार्डों के वोटों की गिनती करने से प्रोसेस तेज़ होगा, क्योंकि सभी उपलब्ध ह्यूमन रिसोर्स उन दो वार्डों पर फोकस करेंगे.''

फाइनल नतीजे घोषित करने में होगी देरी- गगरानी

म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए माना कि सभी सीटों के फाइनल नतीजे घोषित करने में देरी हो सकती है और वोट-गिनती की प्रक्रिया में लगभग एक घंटे की देरी हो सकती है. गगरानी ने कहा कि इसमें सामान्य से एक घंटा ज्यादा लग सकता है. म्युनिसिपल कमिश्नर गगरानी ने गुरुवार (15 जनवरी) को मतगणना की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की और कहा कि पर्याप्त सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट और कानून-व्यवस्था के उपाय किए गए हैं.

2,299 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती

प्रेस रिलीज़ के अनुसार, मतगणना के लिए कुल 2,299 अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिसमें 759 सुपरवाइज़र, 770 असिस्टेंट और 770 क्लास IV कर्मचारी शामिल हैं. प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी कर्मचारियों को पहले से ट्रेनिंग दी गई है. बीएमसी कहा कि सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परिणाम कम्प्यूटरीकृत सिस्टम का उपयोग करके संकलित किए जाएंगे. मुंबई में 227 सीटों के लिए 1,700 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे.