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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ FIR, प्रिंसिपल ऑफिस से हटाई थी PM की फोटो

राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ FIR, प्रिंसिपल ऑफिस से हटाई थी PM की फोटो

अमित ठाकरे के खिलाफ दर्ज शिकायत में लिखा है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पॉलिटेक्निक में लोगों को धमकाया और जोर-जोर से नारेबाजी करते हुए हंगामा किया. उन्होंने पीएम मोदी की फोटो भी हटाई.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Sep 2026 07:04 AM (IST)
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महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित राज ठाकरे और उनके साथ मौजूद 20 से 25 अज्ञात पदाधिकारियों, छात्रों एवं कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुणे के चतु:श्रृंगी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि गणेशखिंड स्थित शासकीय तंत्रनिकेतन (सरकारी पॉलिटेक्निक) के कार्यालय में बिना अनुमति प्रवेश कर उन्होंने हंगामा और नारेबाजी की.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 31 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 12:30 से 1:15 बजे के बीच हुई. इस संबंध में कॉलेज के कर्मचारी डॉ. राजेंद्र काशीराम पाटील (52) की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने का आरोप

शिकायत के अनुसार, अमित ठाकरे अपने 20 से 25 साथियों के साथ कथित तौर पर बिना अनुमति कॉलेज परिसर में पहुंचे और कार्यालय में प्रवेश किया. आरोप है कि कार्यालय में लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर निकालकर अपने साथ ले गए.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद अमित ठाकरे और उनके साथ मौजूद लोगों ने उन्हें तथा उनके सहयोगियों को धमकाया, कार्यालय में अनावश्यक रूप से काफी देर तक रुके और जोर-जोर से नारेबाजी करते हुए हंगामा किया.

विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 329(3), 189(1), 46, 221, 351(2) तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब घटना के संबंध में आगे की जांच कर रही है. मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान और घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.

वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया. इनमें पुलिस उपायुक्त रजनिकांत चिलुमुला, सहायक पुलिस आयुक्त ब्रह्मदेव गावडे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उत्तम भजनावळे, पुलिस निरीक्षक (अपराध) शीतल जाधव, सहायक पुलिस निरीक्षक अनिकेत पोटे और सहायक पुलिस निरीक्षक छाया बोरकर शामिल हैं. मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक छाया बोरकर कर रही हैं.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
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