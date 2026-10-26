'त्योहार से बड़ा है देश', संजय राउत बोले- 1 नवंबर को ही होगा प्रदर्शन

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को ही कांग्रेस की ओर से महारैली का आयोजन किया जाना है. दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के पत्र के बावजूद विपक्ष ये आंदोलन करने जा रहा है और इसकी पुष्टी शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में की है.

उन्होंने ये तक कहा है कि त्योहार से बड़ा है देश और असली व्यापारी मोदी और शाह हैं, जिन्हें अपने शेयर मार्केट की पड़ी है. साफ है कि त्योहारी सीजन के बावजूद विरोध प्रदर्शन तय तारीख को ही होंगे. साफ है कि व्यापारियों को इससे बड़ा नुकसान होने की संभावना है.

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संजय राउत ने और क्या कहा?

संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा, "त्योहार से बड़ा देश है. आंदोलन एक तारिख को ही होगा क्योंकि राहुल जी ने तय किया है. ये जो व्यापारी है वो बीजेपी के गुड्स हैं. असली व्यापारी मोदी और शाह हैं. उनका शेयर बाजार का नुकसान होगा इसलिए बोल रहे हैं."

बता दें कि एक कांग्रेस और INDIA ब्लॉक दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ-देश बचाओ' महारैली और 'दिल्ली चलो' मार्च की रणनीति बनाई है. इसके लिए शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, शरद गुट के प्रमुख और अन्य कांग्रेस नेता मिलकर विरोध मार्च निकालेंगे.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) एक पत्र लिखकर राहुल गांधी से अनुरोध किया था कि 1 नंवबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन को वो त्योहारों तक आंदोलन को रोक दें क्योंकि इससे छोटे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है. CTI ने पत्र में ये भी बताया था कि कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली में लगातार रैलियों, मार्च और रास्ते बंद होने के कारण दिल्ली के व्यापारियों को पहले ही लगभग 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. अब अगर ऐसे ही प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने रास्ते बंद किए तो लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली के व्यापार को होगा. अब ऐसा लगता है कि त्योहारी सीजन भी विरोध और बंद रास्तों के बीच ही गुजरने वाला है.

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