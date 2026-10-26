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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'त्योहार से बड़ा है देश', संजय राउत बोले- 1 नवंबर को ही होगा प्रदर्शन

'त्योहार से बड़ा है देश', संजय राउत बोले- 1 नवंबर को ही होगा प्रदर्शन

संजय राउत ने मीडिया को बताया कि त्योहार से बड़ा देश है. आंदोलन एक तारिख को ही होगा क्योंकि राहुल जी ने तय किया है. इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. साफ है व्यापारियों की परेशानी बढ़ने वाली है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 26 Oct 2026 12:36 PM (IST)
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दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को ही कांग्रेस की ओर से महारैली का आयोजन किया जाना है. दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के पत्र के बावजूद विपक्ष ये आंदोलन करने जा रहा है और इसकी पुष्टी शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में की है.

उन्होंने ये तक कहा है कि त्योहार से बड़ा है देश और असली व्यापारी मोदी और शाह हैं, जिन्हें अपने शेयर मार्केट की पड़ी है. साफ है कि त्योहारी सीजन के बावजूद विरोध प्रदर्शन तय तारीख को ही होंगे. साफ है कि व्यापारियों को इससे बड़ा नुकसान होने की संभावना है.

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संजय राउत ने और क्या कहा?

संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा, "त्योहार से बड़ा देश है. आंदोलन एक तारिख को ही होगा क्योंकि राहुल जी ने तय किया है. ये जो व्यापारी है वो बीजेपी के गुड्स हैं. असली व्यापारी मोदी और शाह हैं. उनका शेयर बाजार का नुकसान होगा इसलिए बोल रहे हैं."

बता दें कि एक  कांग्रेस और INDIA ब्लॉक दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ-देश बचाओ' महारैली और 'दिल्ली चलो' मार्च की रणनीति बनाई है. इसके लिए शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, शरद गुट के प्रमुख और अन्य कांग्रेस नेता मिलकर विरोध मार्च निकालेंगे. 

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) एक पत्र लिखकर राहुल गांधी से अनुरोध किया था कि 1 नंवबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन को वो त्योहारों तक आंदोलन को रोक दें क्योंकि इससे छोटे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है.  CTI ने पत्र में ये भी बताया था कि कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली में लगातार रैलियों, मार्च और रास्ते बंद होने के कारण दिल्ली के व्यापारियों को पहले ही लगभग 3 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. अब अगर ऐसे ही प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने रास्ते बंद किए तो लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली के व्यापार को होगा. अब ऐसा लगता है कि त्योहारी सीजन भी विरोध और बंद रास्तों के बीच ही गुजरने वाला है. 

'10 हजार करोड़ का नुकसान', दिल्ली के व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखा लेटर

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 26 Oct 2026 12:36 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
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