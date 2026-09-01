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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमराठा नेता मनोज जरांगे पाटील की बिगड़ी तबीयत, मेडिकल जांच से किया इनकार

मराठा नेता मनोज जरांगे पाटील की बिगड़ी तबीयत, मेडिकल जांच से किया इनकार

मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटील के आमरण अनशन का आज चौथा दिन है. उनके ब्लड शुगर में गिरावट दर्ज की गई है. डॉक्टरों ने इलाज की जरूरत बताई है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Sep 2026 06:42 AM (IST)
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महाराष्ट्र के जलाना जिले के अंतरवाली सराटी में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटील की तीसरे दिन तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई है. तीसरे दिन यानी सोमवार (31 अगस्त) की रात उनकी जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम उपोषण स्थल पर पहुंची, लेकिन जरांगे पाटील ने चिकित्सकीय जांच कराने से इनकार कर दिया. इसके बाद मेडिकल टीम वापस लौट गई.

जानकारी के मुताबिक, लगातार उपवास के कारण मनोज जरांगे के ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर में गिरावट दर्ज की गई है. डॉक्टर्स ने उनकी स्थिति को देखते हुए इलाज की आवश्यकता बताई है. मेडिकल अधिकारियों ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी है.

इससे पहले भी मेडिकल टीम ने जरांगे पाटील की जांच की थी. रिपोर्ट में उनके स्वास्थ्य में बदलाव सामने आने के बाद प्रशासन ने मेडिकल टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए थे. 

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मनोज जरांगे पाटील की मांगें क्या?

जानकारी के लिए बता दें कि मनोज जरांगे पाटील ने 29 अगस्त से अंतरवाली सराटी में अपना 11वां अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया है. उनकी प्रमुख मांगों में मराठा समाज को कुनबी प्रमाणपत्र, ‘सगे-सोयरे’ अधिसूचना का तत्काल क्रियान्वयन और मराठा आरक्षण आंदोलन में बलिदान देने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी व आर्थिक सहायता सहित अन्य मांगें शामिल हैं

मनोज जरांगे के समर्थक पहुंचेंगे मुंबई

अनशन के तीसरे दिन जरांगे ने समर्थकों से मुंबई पहुंचने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग मुंबई पहुंचेंगे. मनोज पाटील ने समर्थकों को चरणबद्ध तरीके से मुंबई पहुंचने की रणनीति भी बताई है.

फडणवीस सरकार बात के लिए तैयार

वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार संवैधानिक और कानूनी रूप से वैध मांगों पर चर्चा के लिए तैयार है. उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन ऐसा करते समय दूसरे समुदायों के आरक्षण को प्रभावित नहीं किया जाएगा.

फिलहाल सबसे बड़ी चिंता जरांगे पाटील की बिगड़ती सेहत है. मेडिकल टीम द्वारा इलाज की जरूरत बताए जाने के बावजूद उनके जांच से इनकार करने के कारण प्रशासन और समर्थकों की चिंता बढ़ गई है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Manoj Jarange
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