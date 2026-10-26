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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: पत्नी से हुआ विवाद तो पिता ने स्काईवॉक से बच्चे को फेंका नीचे, हालत नाजुक

मुंबई: पत्नी से हुआ विवाद तो पिता ने स्काईवॉक से बच्चे को फेंका नीचे, हालत नाजुक

मंबई के घाटकोपर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. यहां एक पति ने पत्नी से विवाद के बाद अपने 9 महीने के बच्चे को स्काईवॉक से नीचे फेंक दिया. बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 03:23 PM (IST)
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कहते हैं एक पिता अपने बच्चे की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन इस कलयुगी दुनिया में एक ऐसा पिता भी है जिसने अपने 9 महीने के मासूम स्काईवॉक से नीचे फेंक दिया.  ये मामला मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर का है. यहां एक पिता ने पत्नी से विवाद के बाद अपने ही 9 महीने के मासूम बच्चे को स्काईवॉक से नीचे फेंक दिया.

इस घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसे इलाज के लिए सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी पिता की पहचान जाफर शेख (23 वर्ष) के रूप में हुई है. 

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कबकी है घटना?

पुलिस के मुताबिक, रविवार (25 अक्टूबर) रात करीब 8 बजकर 10 मिनट पर आरोपी की 22 वर्षीय पत्नी आरती जाफर शेख अपने 9 महीने के बच्चे के साथ घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित स्काईवॉक पर मौजूद थीं. इसी दौरान जाफर शेख वहां पहुंचा और दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान गाली-गलौज के बाद गुस्से में आकर जाफर शेख ने बच्चे को जान से मारने के इरादे से स्काईवॉक से नीचे फेंक दिया.

बच्चे की हालत गंभीर, पिता गिरफ्तार

इस घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे स्थानीय लोगों की मदद से आरती तुरंत राजावाडी अस्पताल ले गई, लेकिन उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए सायन अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरती की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 26 Oct 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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