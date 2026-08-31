महाराष्ट्र SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 2 करोड़ नाम कटे! ऐसे करें चेक

महाराष्ट्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. सोमवार श्(31 अगस्त) को जारी हुई इस लिस्ट के तहत करीब दो करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं. दरअसल, चुनाव आयोग ने इन 2.07 करोड़ लोगों को 'असंग्रहित गणना प्रपत्र' (Uncollected Enumeration Form) की कैटेगरी में डाल दिया है.

इसे देखकर कई लोगों को लग रहा है कि शायद उनका नाम लिस्ट से कट गया है. लेकिन, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि इन नामों को स्थायी रूप से हटाया नहीं गया है, इसलिए पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है.

Draft Electoral Roll Published in Maharashtra Following Enumeration Phase under Special Intensive Revision pic.twitter.com/xFhdZHw98I — ChiefElectoralOffice (@CEO_Maharashtra) August 31, 2026

क्या कहते हैं आंकड़े?

महाराष्ट्र में कुल 9.78 करोड़ वोटर हैं. SIR प्रक्रिया के बाद इनमें से करीब 78.86% (यानी 7.71 करोड़) लोगों को ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. बाकी बचे 21.15% (2.07 करोड़) वोटरों को फिलहाल इस ड्राफ्ट से बाहर रखा गया है.

चोकलिंगम ने साफ शब्दों में कहा, "यह तत्काल विलोपन (तुरंत नाम काटना) नहीं है. मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि राज्यभर के बड़े आंकड़ों पर ध्यान देने के बजाय, यह चेक करें कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं. अगर नाम नहीं है, तो उसे जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरें. अगर कोई जानकारी गलत है, तो सुधार का अनुरोध करें."

आखिर 2.07 करोड़ नाम इस लिस्ट में क्यों आए?

चुनाव आयोग ने इस आंकड़े का पूरा हिसाब भी जनता के सामने रखा है:

76.80 लाख वोटर ऐसे हैं जो परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं (ठोस जानकारी मिलने के बाद).

75.52 लाख लोग वेरिफिकेशन के दौरान घर पर मिले ही नहीं या उनका पता नहीं चल पाया.

34.81 लाख वोटरों का निधन हो चुका है (सर्टिफिकेट या परिवार की रिपोर्ट के आधार पर).

17.63 लाख नाम डुप्लीकेट हैं या वो किसी और इलाके में भी रजिस्टर्ड हैं.

2.23 लाख वोटर अन्य कारणों से इस लिस्ट में हैं.

शहरों की भागदौड़ और असली वोटरों की परेशानी

चुनाव आयोग खुद यह मानता है कि इस ड्राफ्ट में 100% सटीकता का दावा नहीं किया जा सकता. इसकी एक बड़ी वजह ग्राउंड रियलिटी है. नियम के मुताबिक, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को घर-घर जाकर चेक करना होता है. अगर कोई नहीं मिलता, तो उन्हें तीन बार तक जाना पड़ता है.

शहरी इलाकों में ज्यादातर लोग नौकरी-पेशा हैं और रात 7-8 बजे के बाद ही घर लौटते हैं. वहीं, वेरिफिकेशन करने वाली ज्यादातर BLO महिलाएं होती हैं, जिनके लिए देर रात तक काम करना संभव नहीं होता. ऐसे में जो लोग दिन में घर पर नहीं मिलते, उन्हें 'अनुपस्थित' मान लिया जाता है. अधिकारियों का मानना है कि इस वजह से कई असली वोटरों के नाम भी गलती से इस 'अनकलेक्टेड' कैटेगरी में चले गए होंगे.

अब आपको क्या करना है?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने याद दिलाया है कि यह सिर्फ एक ड्राफ्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं. फाइनल वोटर लिस्ट आने से पहले दावों और आपत्तियों की पूरी प्रक्रिया चलेगी.

लिस्ट चेक करने के लिए आप अपने जिले के कलेक्टर की वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके अलावा राजनीतिक दलों के बूथ-लेवल एजेंटों को भी इसकी कॉपियां दी गई हैं. यह सिर्फ अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर वोटर का फर्ज है कि वो अपना नाम चेक करे. तो देर किस बात की? आज ही चेक करें कि वोटर लिस्ट में आपका नाम सुरक्षित है या नहीं!